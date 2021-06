Family tourism in era Covid, focus su L’Agenzia di Viaggi













Chi sono, cosa vogliono, come si sono evolute in un anno e mezzo di pandemia. Il preziosissimo target delle famiglie – complice l’allentamento delle restrizioni e le vaccinazioni di massa – tornerà a a viaggiare in modo più significativo rispetto al 2020. Così il nuovo numero cartaceo (e sfogliabile online) de L’Agenzia di Viaggi Magazine, in uscita martedì 15 giugno, indaga abitudini e trend del family tourism per l’estate 2021 fornendo una serie di consigli e strumenti per vendere in agenzie il prodotto più adatto.

Non mancheranno, inoltre, le voci dei player di mercato che raccontano come si sono attrezzati per venire incontro alle esigenze di un target che si è necessariamente evoluto e aggiornato e che è pronto a viaggiare – in Italia, prima di tutto, ma anche in Spagna e Grecia – con la speranza di una imminente riapertura del lungo raggio.

Il giornale, inoltre, sarà anche distribuito durante la Bmt di Napoli (18-20 giugno) e conterrà al suo interno una sorta di guida alla prima fiera italiana in presenza dell’anno con l’elenco espositori e una selezioni di eventi e di notizie che animeranno la tre giorni napoletana.

