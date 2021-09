Famiglie allargate per le prossime vacanze, lo studio di Hilton













Il trend è extra large. Nel prossimo futuro – secondo un nuovo studio globale di Hilton – gli italiani inviteranno amici e parenti a unirsi a loro in vacanza. Tre quarti degli adulti italiani – il 75% – affermano che gli avvenimenti degli scorsi 18 mesi hanno cambiato le priorità, dando loro consapevolezza di ciò che è davvero importante. Secondo il 47% dei genitori, non vedere nonni, zii e cugini durante il 2020 e 2021 ha fatto soffrire i propri figli, con il 68% desideroso di recuperare il tempo perso.

Ecco perché l’Italia è pronta a inaugurare un’era di vacanze multigenerazionali, con la metà degli intervistati (49%) che pianifica di viaggiare il prossimo anno con i vari membri della famiglia allargata, come fratelli e sorelle, cugini e nonni.

Il 66% vorrebbe pianificare, nel 2022, una vacanza “in formato xl” per recuperare il tempo perduto. Quasi il 69% ha aggiunto che la vacanza in compagnia della famiglia allargata ha collaborato a ristabilire i rapporti con i parenti in una situazione di relax; infine, più del 54% ha aggiunto che invitare più persone in vacanza li ha aiutati con i bambini.

La motivazione più in voga per vacanze extra large è recuperare il tempo perso con i membri della famiglia, seguito da un evento speciale e dalla possibilità di vedere i parenti con cui non si trascorre molto tempo. Un quinto (20%) degli adulti ha affermato che le vacanze costituiscono un momento ideale per i nonni per godersi i nipoti, e il 21% dichiara che durante queste ultime i genitori possono rilassarsi mentre i figli giocano. Il 38% dice che le vacanze trascorse con i bambini sono più divertenti e il 39% ha affermato che è disposto a spendere una cifra maggiore per le vacanze future per ritrovare i momenti persi.

Secondo lo studio condotto su adulti italiani, è l’Italia il Paese più papabile per la vacanza xl, seguita da Spagna e Francia. Un decimo del campione andrebbe però a New York.

«A molti è mancata la possibilità di viaggiare, così come l’opportunità di visitare i propri cari, quindi per la maggior parte sarebbe importante poter combinare i due aspetti e creare nuovi ricordi durante le vacanze – ha spiegato David Kelly, senior vice president Continental Europe di Hilton – Che sia un castello di sabbia con i nipotini, i cugini che insieme si divertono in un parco tematico, o madri e padri in totale relax, le opzioni per una fuga multigenerazionale sono infinite. I nostri studi dimostrano quanto i clienti vogliano recuperare il tempo perso, avventurandosi con parenti e amici e con le camere comunicanti di Hilton e la vasta gamma di hotel siamo felici di dare il benvenuto alle famiglie, in destinazioni sia vicine sia lontane».

In questo quadro si colloca la proposta di Hilton, unico Gruppo che permette agli ospiti di confermare l’opzione di camere comunicanti al momento della prenotazione.

Hilton sta proponendo anche nuovi pacchetti ed esperienze per le famiglie in circa 200 dei suoi hotel in Europa, Medio Oriente e Africa. I bambini sotto i 12 anni potranno divertirsi letti decorati a tema, libri, passaporti per bambini, cocktail analcolici, menù su misura e angoli colazione dedicati.