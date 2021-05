Fam.ily, la svolta Shangri-La con le esperienze multi generazionali













Shangri-La punta alle famiglie: il gruppo lancia infatti un nuovo brand, Fam.ily, che racchiude esperienze per famiglie multi-generazione e servizi dedicati. Attraverso il nuovo brand gli ospiti potranno scegliere una varietà di attività disegnate in maniera specifica per condividere esperienze in famiglia e apprendere attraverso attività ludiche.

In estate verranno sviluppati dei programmi pilota in quattro strutture in Cina: presso lo Shangri-La Qinhuangdao un programma teatrale porterà i più piccoli a conoscere la dinastia Qin sviluppando anche attraverso giochi di ruolo abilità comunicative, di problem solving e lavoro di squadra. Allo Shangri-La Sanya impareranno ad andare sul surf, a Pudong Shangri-La Shanghai e Kerry Hotel Pudong Shanghai le famiglie potranno andare alla scoperta della città e provare una serie di attività sportive insieme sotto la guida degli esperti.

L’idea alla base del brand è quella di mescolare esperienze attive e creative pensate per l’intera famiglia. Per i più piccoli per esempio ci sono anche le attività immersive nelle adventure zone dislocate in diverse strutture Shangri-La, i bud, spazi indoor per il gioco sensoriale, e parchi acquatici. Inoltre le famiglie possono prenotare camere a tema – da giungla a spazio, dal mondo sottomarino a un castello – espressamente disegnate per accogliere gruppi multigenerazionali, e fare “networking” con le altre: il gruppo lancia infatti anche eventi dedicati e canali come chat online per spingere le famiglie clienti a comunicare tra loro e a usufruire della consulenza di esperti.