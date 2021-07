Falkesteiner Hotels e Resort entra in Confindustria Alberghi













New entry in Confindustria Alberghi: si tratta del Gruppo Falkesteiner Hotels e Resort, che oggi conta 31 proprietà in sette Paesi europei, otto delle quali in Italia.

Il gruppo altoatesino, che fonda le proprie radici sulla promessa di un soggiorno in pieno stile Made in Italy, ha rilanciato anche in questa stagione il claim della “ricetta perfetta” per ogni tipo di vacanza. Sempre in fase di sviluppo e miglioramento, il mercato italiano rappresenta infatti per l’hotel chain una piazza solida dove incrementare la propria presenza e portare avanti un piano di ampliamento inaugurato con le aperture del Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria e del Falkensteiner Hotel Kronplatz lo scorso anno, l’upgrade dei concept e dei servizi Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo e Falkensteiner Resort Capo Boi nel 2021 e la prossima riapertura del Falkensteiner Family Resort Lido ad ottobre 2021 come family resort più innovativo d’Europa. Seguiranno le annunciate aperture di Cortina e Licata nel prossimo futuro.

È così che si va ad inserire la partnership con la famiglia Confindustria Alberghi, che significa infatti per Falkensteiner Hotels & Residences la possibilità di ampliare la propria rete di collegamento sul mercato italiano anche in chiave istituzionale. Un passaggio necessario per il gruppo che ha come obiettivo primario quello di lavorare sul consolidamento della propria presenza e del ruolo commerciale delle proprie strutture.

«La partnership strategica con Confindustria Alberghi- spiega Otmar Michaeler, ceo del Gruppo – rappresenta per noi un’importante novità per la nostra presenza sul mercato italiano. Attraverso questa nuova sinergia entriamo a far parte di un’importante realtà istituzionale, attraverso cui contiamo di ampliare la nostra rete di contatti locali consolidando la nostra visibilità nel Paese. Tutto questo per diversificare e migliorare ulteriormente la proposta e cavalcare al meglio l’onda dell’espansione all’interno di un paese che rimane in cima ai desideri della clientela nazionale ed internazionale che rappresenta: soddisfare al meglio le esigenze di un bacino sempre più ampio di viaggiatori è il nostro obiettivo finale».