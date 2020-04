Falkensteiner premia il personale sanitario in Alto Adige

Per ringraziare chi durante questi mesi si è preso cura della salute dei pazienti contagiati da Covid-19, Falkensteiner Hotels & Residences ha deciso di contribuire con un sostegno a questi eroi della nostra vita quotidiana.

Quando le misure di contenimento del contagio lo consentiranno, tutti e 4 gli hotel Falkensteiner dell’Alto Adige (Falkensteiner Hotel & Spa Antholz – Anterselva, Falkensteiner Hotel & Spa Sonnenparadies – Terento, Falkensteiner Family Hotel Lido Ehrenburgerhof – Casteldarne e Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof – Valles) saranno riservati esclusivamente ai dipendenti del servizio sanitario altoatesino per un fine settimana gratuito, per rilassarsi e riposare con la famiglia. Il soggiorno comprende una camera con pensione a ¾ compreso early check in anticipato e late check out.

«Con questo gesto vogliamo sostenere tutti i collaboratori del servizio sanitario alto atesino che attualmente stanno mettendo tutto il loro impegno nella lotta attiva contro il virus Covid-19 ed esprimere loro la nostra gratitudine”, ha dichiarato Erich Falkensteiner, presidente di Fmtg (Falkensteiner Michaeler Tourism Group) e fondatore del gruppo alberghiero originario dell’Alto Adige.

«Metteremo a disposizione 222 camere, ovvero quasi 700 posti letto, per offrire ad una parte del personale del servizio sanitario altoatesino un meritato e rigenerativo fine settimana», ha concluso.

L’industria del turismo è stata colpita duramente, soprattutto dal punto di vista economico, ma altri settori sono impegnati più che mai e stanno facendo veramente di tutto per salvare vite umane: Falkensteiner Hotels & Residences ritiene doveroso dare un contributo per ringraziare gli operatori sanitari.

Il week end si svolgerà una settimana prima della riapertura ufficiale al pubblico degli alberghi (ancora da definire).