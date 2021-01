Falkensteiner lancia il voucher trentennale per celebrare San Valentino

Prima crociera del 2021, unica nave nel Mediterraneo. Occhi puntati su MSC Crociere per la seconda ripartenza in era #Covid #MSCGrandiosa 🛳 è salpata da Genova per raggiungere Civitavecchia, Napoli, Cagliari (al posto di Palermo che è in zona rossa), Malta e far ritorno nel capoluogo ligure.Tampone pre-imbarco, protocolli rigorosi a bordo, divertimento, relax ed escursioni in sicurezza possibili anche nelle zone arancioni👇📸 Le due foto scattate con drone sono di Daniele Di Maria 📸