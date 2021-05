Falkensteiner lancia il booking link per le agenzie partner













Dopo una fase di test sostenuta con il supporto di 20 agenzie selezionate, Falkensteiner Hotels & Residences lancia il booking link che permetterà ad agenzie e partner di entrare direttamente nel sistema della compagnia per effettuare in maniera semplice le prenotazioni.

Obiettivo è un servizio comodo e pratico per agenzie e partner che abbiano sottoscritto un contratto con il gruppo alberghiero e, insieme, vedere un incremento del volume di prenotazioni in Italia e sui mercati See e Cee.

Le agenzie avranno: uno strumento di prenotazione online con accesso a tutti i Falkensteiner Hotels & Residences; la possibilità di verificare disponibilità di tariffe giornaliere e promozioni; accesso alla panoramica e alla gestione delle prenotazioni in qualsiasi momento con uno strumento che rende facile modificare o cancellare le prenotazioni; verifica dell’ultima disponibilità delle camere; free sale senza bisogno di allotment; panoramica trasparente delle commissioni calcolabili a fini contabili.

Le condizioni d’uso del servizio sono trasparenti e semplici: occorre registrarsi e fare richiesta delle credenziali d’accesso, dopo aver siglato un accordo di commissione per tutti i Falkensteiner Hotels & Residences. Si procede poi con una verifica una tantum per attivare l’accesso. Per completare una prenotazione è necessaria una carta di credito. L’addebito su carta di credito o la richiesta a garanzia dipende dalla tariffa selezionata e dalle sue condizioni. La provvigione verrà saldata dopo la partenza degli ospiti tramite una fattura di provvigione.

Lo strumento vuole avvicinare sempre di più gli operatori di settore al mondo dei 31 Falkensteiner Hotels & Residences, ubicati in 7 paesi d’Europa (Italia, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Slovacchia e Serbia).