Falkensteiner, in Croazia test Covid gratuito per gli ospiti

Aumentano le strutture ricettive e le aziende del turismo che prevedono il test con tampone per il Covid per garantire massima tranquillità ai propri clienti.

Tra queste, Falkensteiner Hotels & Residences offre un tampone gratuito agli ospiti che trascorrono le loro vacanze in uno degli hotel e resort croati. Con questo servizio, il gruppo alberghiero stabilisce un altro standard per rendere il viaggio di ritorno in Italia più pratico possibile.

Con le attuali normative vigenti in Italia, infatti, chi nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia ha soggiornato in Croazia, è obbligato a presentare alle autorità una certificazione la quale attesti che nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale abbia effettuato un tampone con esito negativo.

Poiché secondo la legge italiana, i costi per il test devono essere coperti a proprie spese Falkensteiner Hotels & Residences ha deciso di offrire un servizio speciale con un test gratuito da effettuare direttamente in hotel per tutti gli ospiti che hanno prenotato almeno 3 notti in un Falkensteiner Hotel in Croazia o Mobile Home nel Premium Camping Zadar in Croazia.

La procedura è la stessa in tutti gli hotel e resort: l’ospite contatta il personale della reception per fissare un appuntamento direttamente in hotel per il giorno successivo. Dopo 24 ore, l’ospite riceve il risultato (che ha una validità di 72 ore), il quale deve essere presentato in Italia, alle autorità competenti. Se un ospite dovesse risultare positivo, un team di “Salute e sicurezza” è a disposizione per prendersi cura di tutti i passaggi successivi e fornire all’ospite la migliore assistenza possibile.

Per coloro che preferiscono effettuare il test a casa, Falkensteiner Hotels & Residences offre uno sconto sul conto vacanza di 50 euro per adulto o bambino a partire dai 6 anni di età.