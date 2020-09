Falkensteiner, fissata al 19 novembre l’apertura dell’Hotel Kronplatz

Aprirà il prossimo 19 novembre il nuovo progetto del Gruppo alberghiero altoatesino Falkensteiner Hotels & Residences: si tratta del Falkensteiner Hotel Kronplatz, un 5 stelle con l’innovativo format adults only progettato da Matteo Thun a Plan de Corones, nelle Alpi Sud-orientali.

Tra le novità per stupire anche gli ospiti avvezzi alle proposte più sorprendenti ci sarà una serie di idee che spaziano dal giro panoramico in una cabinovia esclusiva disegnata e studiata dalla azienda Mössmer di Brunico (nella quale si degusta speck e prodotti tipici accompagnati da vini locali) all’adrenalinico volo in tandem con il parapendio con atterraggio proprio davanti all’hotel; dal giro in elicottero al tramonto per guardare le vette delle Dolomiti tingersi di rosso, al silenzioso e magico volo in mongolfiera in Val Pusteria con aperitivo panoramico sospesi nel cielo.

Per chi vuole scoprire i vini e nello stesso tempo sciare, la proposta di degustazione di vini direttamente sulle piste con l’ex sciatore professionista Christian Heinz, è un’occasione unica e irrinunciabile: sommelier ed ideatore di molti eventi legati allo sport e al mondo enogastronomico.

Chi ama conoscere il territorio, si può lasciare incantare dalle degustazioni in baita o dalle visite ai musei situati sulla cima di Plan de Corones, da dove partono anche tutte le piste da sci adatte sia ai principianti sia agli esperti. Sia la visita del Museo Lumen sia quella del Messner Mountain Museum diventano un momento per immergersi nelle splendide architetture dei due edifici contemporanei e osservare le varie mostre e percorsi museali.

Grazie all’experience concierge René Castagnaro, si possono prenotare corsi individuali o di gruppo con il maestro di sci, ski tour a tutti i livelli, percorsi con gli sci di fondo tra le più belle valli della Pusteria e molto altro.