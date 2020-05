Falkensteiner apre anche le strutture del Mare Italia

Falkensteiner Hotels & Residences annuncia le date ufficiali di apertura dei propri hotel in Italia sul mare, con tariffe flessibili e una promozione imperdibile.

Nello specifico, in Veneto il Falkensteiner Hotels & Spa Jesolo apre i battenti il 12 giugno; in Sardegna il Falkensteiner Resort Capo Boi il 20 giugno e, in Calabria, il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria il 4 luglio.

Quest’ultimo, è la novità 2020 del Gruppo, che per quest’estate annuncia la sua prima apertura e l’entrata nel prestigioso gruppo.

Inoltre, Falkensteiner Hotels & Residences ha deciso di attivare varie offerte per andare incontro agli ospiti proponendo incentivi per consentire di partire per le vacanze sereni. In particolare c’è il Bonus ripartenza: per tutte le prenotazioni negli hotel del gruppo situati in Italia effettuate dal 20 maggio al 6 giugno 2020 incluso – con soggiorno entro il 30 settembre – è previsto il 10% di sconto cumulabile con tutti i pacchetti e le tariffe.

Anche le politiche di cancellazione sono molto più flessibili: è infatti possibile cancellare fino a 3 giorni dall’arrivo tutte le prenotazioni effettuate entro fine giugno per soggiorni entro il 30 settembre 2020.