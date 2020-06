Fabio Lazzerini verso la guida di Alitalia

È sempre più probabile la nomina di Fabio Lazzerini come prossimo amministratore delegato di Alitalia. Il nome del nuovo ceo potrà però essere ufficializzato solo una volta che il governo avrà completato il quadro relativo alla newco che, secondo i piani del ministero dello Sviluppo economico, avrebbe dovuto decollare già a maggio.

Attualmente Lazzerini è chief commercial officerdi Alitalia, dopo essere stato a.d. di Amadeus Italia e country manager Emirates ed avere lavorato fianco a fianco con le gestioni commissariali della compagnia aerea degli ultimi anni.

Non ci sono rumors accreditati invece per quanto riguarda la figura che sarà scelta per la presidenza, dal momento che Alfredo Altavilla, ex-numero uno area Emea di Fiat Chrysler, e sondato per il ruolo di ceo, non avrebbe dato la sua disponibilità.

Il piano della newco, che alcune fonti danno pronta alla partenza già dalla prossima settimana, si concentrerà sul medio e lungo raggio, con una flotta in dotazione di 105 aerei, nonostante all’inizio di fosse parlato di 49 unità, un numero dovuto alla situazione contingente che vede una forte contrazione della domanda.

Tra i primi problemi sul tavolo del nuovo ceo, ci saranno sia la definizione di un’alleanza internazionale, vista la risoluzione della joint venture con Delta, sia la questione della necessaria autorizzazione da parte della Commissione europea sul piano di salvataggio da 3 miliardi euro previsto dal decreto Rilancio.