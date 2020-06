Extra e Viaggi Italia, le polizze antivirus di Europ Assistance

Due nuovi prodotti assicurativi in casa Europ Assistance: la prima novità si chiama Extra, ed è l’assicurazione che estende il perimetro di copertura di tutte le polizze di assistenza e rimborso spese mediche, garantendo l’erogazione di una serie di garanzie in caso di disagi causati dal Covid-19.

In particolare, il nuovo prodotto Europ Assistance include: assistenza e rientro alla residenza in caso di situazione di crisi dovuta al coronavirus; rimborso dei maggiori costi sostenuti per un eventuale soggiorno forzato in caso di fermo sanitario nella destinazione prescelta o in quella di partenza; anticipo per spese di prima necessità; copertura delle spese mediche, oltre che un indennizzo in caso di ospedalizzazione dovuta al Covid se contratto durante la vacanza o nei 15 giorni successivi al rientro.

La seconda novità è, invece, Viaggi Italia: la soluzione per chi sceglierà il nostro Paese come meta della propria vacanza. Composta da rimborso spese mediche e assistenza, include MyClinic. A tutela degli spostamenti in auto, in previsione di una forte crescita di un turismo di prossimità, sono inclusi anche il soccorso stradale, l’auto sostitutiva e il depannage, per poter ripartire subito in caso di fermo del proprio veicolo.

«Il modo in cui viaggeremo nei prossimi mesi sta cambiando molto velocemente. Europ Assistance Italia vuole rispondere a questi nuovi bisogni con due soluzioni assicurative che offrono ai clienti protezione e assistenza attraverso servizi semplici e innovativi», ha dichiarato Mauro Cucci, chief travel & personal officer di Europ Assistance Italia.