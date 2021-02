Expo Dubai apre al pubblico i suoi tre padiglioni tematici













Expo Dubai 2020 aprirà ufficialmente il prossimo 1° ottobre, per poi accogliere e intrattenere gli ospiti fino al 31 marzo 2022.

In attesa dell’inaugurazione – l’Esposizione Universale è stata ovviamente rimandata per via della pandemia da Covid-19 – l’organizzazione ha deciso di aprire, per periodi limitati, i suoi tre padiglioni tematici al pubblico presente negli Emirati Arabi Uniti.

Il Terra – The Sustainability Pavillon, ad esempio, è già visitabile dallo scorso 22 gennaio, e lo sarà fino al prossimo 10 aprile. Per quanto riguarda Alif – The Mobility Pavilion e Mission Possible – The Opportunity Pavilion, invece, bisogna attendere ancora il via ufficiale.