È partito già da mesi il countdown per Expo Dubai, la prima esposizione universale in Medio Oriente, in programma dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Ad alzare il sipario sul mega evento, in un webinar ad hoc, gli organizzatori della manifestazione affiancati da Dubai Tourism e dalla compagnia aerea Emirates.

Forte di una campagna vaccinale che ha già permesso di somministrare quasi 9 milioni di dosi, rendendo gli Emirati Arabi Uniti il secondo Paese più vaccinato al mondo dopo Israele, Dubai si dice pronta ad accogliere visitatori da tutto il mondo. Ristoranti, bar, e la maggior parte dei luoghi d’incontro sono già aperti, e continua, parallelamente all’immunizzazione, lo sforzo per il tracciamento e lo screening per prevenire il contagio e garantire la sicurezza. Uno scenario che conferma Expo come occasione d’oro per la ripartenza del travel.

Quanto alla logistica della manifestazione, nulla è lasciato al caso: una metro con la capacità di trasportare fino a 44.000 persone l’ora, 30.000 parcheggi, e servizi sia di bus all’interno dell’area, sia di navetta, anche da e per l’aeroporto, che dista circa 45 minuti dal sito di Expo.

Con 192 Paesi partecipanti e un panel di oltre 60 eventi live al giorno, Expo sarà un’immersione nella cultura globale e nelle nuove tecnologie, con un focus sulla ricerca di soluzioni innovative per un futuro migliore.

Il tema principale dell’esposizione, infatti, “Connettere le menti, creare il futuro”si coniuga con i tre sottotemi “Opportunità”, “Mobilità” e “Sostenibilità”, che verranno sviluppati in maniera diversa dai singoli Paesi e nei diversi padiglioni, prestando particolare attenzione all’intrattenimento e alla fruibilità dell’esperienza.

DALLA TERRA AL PADIGLIONE ITALIA. Emblematico in questo senso, Terra, uno dei tre padiglioni tematici, interamente dedicato alla sostenibilità, e che permette al visitatore di fare un viaggio esplorativo tra gli ecosistemi del mondo, toccando con mano le conseguenze delle proprie scelte ed azioni: dalle bellezze nascoste del mondo sottomarino, a quelle delle foreste, grazie a una passeggiata interattiva tra le radici delle piante.

Si ispirerà invece alle rotte di collegamento del Mediterraneo, il Padiglione Italia, che illustrerà le competenze, i prodotti e le innovazioni delle aziende e delle comunità italiane, mettendo in evidenza le loro migliori pratiche in settori come l’economia circolare e la sostenibilità.

ITINERARI SU MISURA. Per orientarsi meglio nella vasta area della manifestazione e nella variegata offerta di eventi, sono stati creati anche degli itinerari studiati in base alle esigenze dei visitatori, sia in termini di tempo, che di interessi. Expo Essentials, ad esempio, è un tour di un giorno che permette di selezionare le attrazioni principali, con incluse esperienze di gamification e realtà aumentata.

LA SUPER FLESSIBILITÀ DI EMIRATES. Ampia l’offerta anche per i tour operator e per i gruppi organizzati. Daniele De Rosa, leisure sales manager Italia di Emirates, vettore premier partner di Expo e official airline, sottolinea come «per permettere ai tour operator e ai visitatori di programmare con più tranquillità la visita a Dubai e alla manifestazione, la compagnia ha implementato una policy specifica per il Covid 19, che prevede maggiore flessibilità per cambi e rimborsi».

Oltre alla possibilità di utilizzo dei biglietti entro 760 giorni dall’emissione originale, infatti, Emirates ha anche «esteso per tutti i biglietti emessi entro il 31 marzo 2022 la possibilità di utilizzo fino a 1.125 giorni, quindi circa 3 anni e 1 mese». Molti tour operator, continua De Rosa, «stanno già puntando molto su Dubai. E in parecchi hanno inserito Expo all’interno dei pacchetti, anche per i gruppi, approfittando del fatto che è facilmente praticabile come stopover».

DI SCENA L’AVIAZIONE DEL FUTURO. Emirates sarà anche presente all’evento con un proprio Padiglione, dedicato al futuro dell’aviazione commerciale. Anche in questo caso tecnologia e intrattenimento e sono al centro dell’esperienza. Rodrigo Socol, sales corporate manager della compagnia, ha fatto sapere che «sarà possibile fare un’esperienza futuristica a bordo di un aereo, scoprire le evoluzioni che permetteranno di abbattere le emissioni, e provare tutti insieme a guardare verso il domani».

Annunciata, inoltre, la ripresa del volo Venezia-Dubai a luglio, così come ci sarà un aumento di frequenze sulla rotta per Bologna.