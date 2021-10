Expo 2020 di Dubai, ora Emirates lancia la promo per le pmi italiane













In qualità di premier partner e compagnia aerea ufficiale di Expo 2020 Dubai, Emirates sta implementando i vantaggi che le piccole e medie imprese (pmi) possono trarre dalla visita al più grande evento a tema che si svolge a Dubai. Le pmi che pianificano una visita a Dubai durante Expo 2020 raccoglieranno ancora più vantaggi durante l’evento di sei mesi con il lancio dell’ultimo incentivo Emirates Business Rewards.

Nell’ambito dell’offerta la compagnia aerea fornisce punti bonus Emirates Business Rewards ai membri del suo programma di fedeltà aziendale, applicabile sui voli diretti a Dubai nel periodo di Expo. Per i voli prenotati per Dubai entro il 15 novembre 2021, su soggiorni fino al 31 marzo 2022, i soci Emirates Business Rewards vedranno aumentare più rapidamente il loro saldo premi, accumulando il 25% di punti aggiuntivi Business Rewards. L’offerta consentirà alle aziende di guadagnare 1,25 punti per ogni dollaro Us speso su voli in entrata verso Dubai.

I punti Business Rewards possono essere riscattati dai membri registrati delle aziende per prenotare voli e upgrade, inclusi i proprietari di attività commerciali, i loro dipendenti ed eventuali ospiti.

Attualmente sono oltre 20.000 le PMI iscritte al programma Emirates Business Rewards e si prospettano opportunità potenzialmente redditizie per i suoi membri, come servizi professionali e società di consulenza, fornitori di tecnologia, commercianti e aziende in vari settori, tra cui immobiliare, edilizia, IT e sanitario, tra gli altri.