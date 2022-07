Explora Journeys svela le nuove suite da crociera













Saranno vere e proprie “case sul mare” le suite di Explora Journeys. Il breand di viaggi di lusso della Divisione Crociere del Gruppo Msc ha presentato in anteprima il design di quelle che saranno le suite della nave Explora I, in vista del viaggio inaugurale a maggio 2023. Spazieranno dai 35 mq per le categorie Ocean Terrace fino ai 280 mq per la categoria Owners Residence.

Explora Journeys, frutto della visione della famiglia Aponte-Vago e di oltre 300 anni di esperienza navale, ha dedicato una cura ricercata al design delle suite, penthouse e residenze per creare una casa sul mare che riflettesse la filosofia del brand e incarnasse l’amore per gli oceani grazie a giochi di luce, colori, spazi intimi raffinati e in sintonia con il panorama.

Il tutto in stretta collaborazione con designer e architetti di super yacht, navi da crociera e maestri dell’ospitalità di lusso. La nave unirà l’eleganza e precisione svizzera con la maestria artigianale e l’audacia dello stile europeo moderno per creare ambienti intimi, lussuosi e sereni.

Le suite della categoria Ocean Terrace e Ocean Grand Terrace da 39 mq, tra le più grandi del settore e dotate di terrazza privata da 7-11 mq, creano un ambiente spazioso con divanetti relax e aree pranzo en plein air dove gli ospiti possono sentirsi ancora più vicini all’oceano.

Ogni suite è dotata di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli Dyson Supersonic, bagno con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar personale rifornito in base alle esigenze e preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d’acqua personale riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. Il servizio in cabina è disponibile 24 ore su 24.

«”Case sul mare” è un concept da sempre parte della visione della famiglia Aponte-Vago – ha detto il ceo di Explora Journeys Michael Ungerer – Poter accogliere i nostri ospiti in suite, penthouse e residenze è per noi entusiasmante. Gli interni di Explora I abbracciano appieno il gusto impeccabile e l’innata comprensione del significato del termine lusso: sono l’unione di una passione incrollabile e di un’incredibile attenzione per i dettagli, da cui traspare anche una propensione al futuro che si interseca con ogni elemento dell’intero progetto. Aspiriamo a rivoluzionare il concetto di crociera di lusso e a raggiungere nuovi traguardi senza compromessi in materia di rispetto degli oceani, dell’ambiente, delle destinazioni e delle culture che scopriamo, perché vogliamo essere un lascito positivo per le generazioni future».

Ognuna delle 461 suite, penthouse e residenze con vista oceano è dotata di terrazza privata spaziosa, finestre tutta altezza per un’illuminazione naturale d’ampio respiro e un arredo dalle sfumature neutre disposto per lasciarsi avvolgere dall’ambiente marino circostante. Sono state disegnate in collaborazione con lo studio De Jorio Luxury & Yachts Projects e l’agenzia londinese di architettura e interior design NenMar. Saranno arredate con alcuni tra i migliori brand di design made in Italy e made in Europe, firmati Molteni&C, attraverso mobili di alta qualità e pezzi iconici di Gio Ponti.

La filosofia del lusso consapevole si riflette nei materiali selezionati e nell’impegno di Explora Journeys per la salvaguardia dell’ambiente, con la scelta di materiali da fornitori responsabili e la ricerca dell’ecosostenibilità anche nei dettagli, come ad esempio l’uso di contenitori riutilizzabili per i servizi di cortesia e l’assenza di plastica monouso a bordo.