Explora Journeys svela le esperienze benessere Ocean Wellness

Oltre alle esperienze di viaggio, Explora I – prima nave del brand di lusso del Gruppo Msc che debutterà a maggio 2023 – propone una serie di esperienze rigeneranti, lontane dal rumore cittadino e dalla cultura digitale “always on”.

Con le “Ocean Wellness”, gli ospiti potranno immergersi nella tranquillità, seguendo il ritmo dell’oceano. Sonno, relax, mindfulness, promozione dell’energia e del sistema immunitario sono trattati con un approccio olistico in grado di generare un senso di rinnovamento fisico e spirituale, migliorato dall’influenza rivitalizzante del mare. Tutto questo grazie a oltre 1.000 metri quadri di spazi dedicati a una spa di lusso, con aree benessere all’aperto e al coperto, strutture fitness contemporanee, un’area sportiva e una pista da corsa esterni.

«La filosofia alla base di Ocean Wellness è profondamente radicata nelle origini di Explora Journeys – afferma Julanda Marais, senior lead Spa operations – Conosciamo da tempo i potenti effetti dell’acqua e delle onde su corpo, mente e anima. E questa conoscenza ci ha ispirato il concetto di Ocean Wellness. Desideriamo offrire ai nostri ospiti una sensazione di semplicità raffinata, di lusso rilassato, insieme a una completa rigenerazione fisica e mentale».

Le neuroscienze hanno dimostrato che l’oceano calma la mente, rivitalizza il corpo e promuove la funzione immunitaria. Gli ospiti esplorano nuove destinazioni e culture, passano del tempo con gli altri ospiti, forgiano legami con persone dalle stesse attitudini e si riconnettono con ciò che conta di più. E quando il ritmo rallenta, la scoperta di sé e la guarigione hanno inizio. È quello che l’azienda chiama Ocean State of Mind. Ecco iniziative, esperienze, programmi e spazi progettati per promuovere l’influenza dell’oceano sul benessere.

OCEAN WELLNESS – THE SPA. Luogo che riflette l’effetto ipnotico e gentile dell’oceano, facendo dimenticare le pressioni della vita quotidiana. Con oltre 700 metri quadri di spazi dedicati a trattamenti e benessere, l’obiettivo è fare tutto il possibile per aiutare gli ospiti a staccare e a rilassarsi veramente. Sono previste 11 sale trattamento, comprese due Suite Private Spa con area relax esterna privata, sette sale trattamento singole e una doppia, un’ulteriore sala dedicata a trattamenti specialistici Medi Luxe di Dr. Levy, Switzerland e un’area esterna dedicata al relax degli ospiti. La configurazione multifunzionale della Beauty Studio consente agli ospiti di prendersi cura delle proprie esigenze di bellezza in un unico spazio all’insegna della tranquillità, dai trattamenti rigeneranti di hair stylist e barbiere a trattamenti personalizzati mani e piedi presso il nail salon. Nel circuito terapeutico sensoriale gli ospiti avranno a disposizione piscina per idroterapia, bagno turco, sauna finlandese, grotta di sale, doccia sensoriale, cascata di ghiaccio e lettini in marmo riscaldati.

I partner Spa e Beauty sono: Dr Levy, Switzerland, primo brand al mondo di cosmeceutica i cui prodotti garantiscono la stimolazione della fonte di collagene naturale del corpo, le cellule della pelle; Aromatherapy Associates, brand premium britannico di benessere dalle caratteristiche innovative che sfrutta il potere dei migliori ingredienti naturali, insieme a estratti e oli essenziali purissimi, nei suoi prodotti e trattamenti; The Tides Wellness, brand olandese che utilizza solo ingredienti 100% naturali, che mirano a trovare una sincronia tra corpo e mente attraverso tecniche avanzate ispirate al ritmo delle maree, alle stagioni, agli elementi e al loro effetto collettivo sul nostro benessere.

OCEAN WELLNESS – FITNESS. L’esercizio è fondamentale per ottenere un sistema immunitario forte, minori livelli di stress, un’alta stima di sé, un umore equilibrato, un sonno di buona qualità e tanta energia. Consapevolezza al centro della filosofia di Ocean Wellness – Fitness. Con 227 metri quadri di spazi interni e oltre 64 metri quadri all’esterno di strutture per il fitness di alta qualità, propone anche un’area sportiva con un mezzo campo da basket, oltre a una pista da corsa panoramica e touchtennis. Explora Journeys ha scelto un brand leader del settore, Technogym, specializzato in prodotti e tecnologie digitali per il fitness, lo sport, la salute e il benessere.

I programmi di fitness personalizzati di Technogym: la linea Artis per l’esperienza cardio, che include Run Artis per la corsa al chiuso e l’ellittica Artis Synchro. Per un allenamento di resistenza, c’è l’attrezzatura Artis per la parte superiore e inferiore del corpo, sempre di ultima generazione. Le strutture all’aperto includono Skillrow, il primo vogatore all-in-one progettato per migliorare la potenza anaerobica, la capacità aerobica e le doti neuromuscolari. L’area comprende anche cyclette vista mare e attrezzature di allenamento premium. Le aree interessate sono: Fitness Centre (dall’area di valutazione del livello di fitness alle attrezzature Artis di Technogym); Fitness Studio: (lezioni Technogym su misura, studiate per Explora Journeys, oppure i reformer Pilates); Fitness all’aperto (gamma di esercizi infiniti per allenarsi da soli o con un personal trainer); Pista da corsa (lunga 250 metri corre lungo tutto il perimetro della nave e consente di allenarsi ammirando l’oceano); Area sportiva: (touchtennis, basket o yoga); Fitness in suite (gli ospiti possono allenarsi nella propria suite vista mare o sulla terrazza, seguiti da un coach virtuale).

OCEAN WELLNESS – BENESSERE. Gli ospiti di Explora I avranno la possibilità di arricchire il proprio senso di benessere con consulenze e programmi personalizzati, dedicati, ad esempio, al sonno, al sistema immunitario e all’alimentazione. I programmi di yoga includono lezioni di yoga energy flow per promuovere forza e resistenza; yoga per il sonno; yoga relax per rigenerare un senso di autostima; yoga mindful per ancorare corpo e mente attraverso la meditazione; e yoga per accelerare il sistema immunitario, migliorando lo stato di salute e riducendo l’ansia grazie a tecniche di respirazione pranayama.