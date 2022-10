Explora Journeys nomina Diego Michelozzi comandante della prima nave

Explora I, prima delle sei navi di lusso della flotta di Explora Journeys che solcherà i mari da maggio 2023, avrà un nuovo comandante, il capitano Diego Michelozzi, che si alternerà a Serena Melani.

Michelozzi è stato comandante per una linea di lusso negli ultimi due anni e ha un’esperienza di oltre 20 anni presso grandi compagnie di navigazione, dopo aver servito nella marina militare italiana. Ha studiato alla scuola nautica italiana Artiglio, si è laureato all’università di Phoenix, negli Usa, e ha un diploma in gestione e leadership presso l’università del Kent e un Mba presso l’università Arden di Coventry, entrambe nel Regno Unito.

«Il capitano Michelozzi guiderà Explora I verso destinazioni note e meno note in tutto il mondo, con grande esperienza, passione per l’esplorazione e rispetto per l’oceano e la natura, valori che riflettono perfettamente i nostri – ha dichiarato Michael Ungerer, chief executive officer di Explora Journeys –Siamo felicissimi di dargli il benvenuto a bordo mentre continuiamo a preparare la nave per il suo debutto sull’oceano».

Michelozzi ha aggiunto: «È un onore entrare a far parte del team di Explora Journeys, contribuendo a realizzare la visione innovativa della famiglia. Sono nato sulla costa toscana e provengo da sei generazioni di marinai: mi sento, quindi, naturalmente vicino all’impegno dell’azienda volto a conservare l’ammagliante bellezza dei nostri oceani e della loro vita».

Nei primi 12 mesi di navigazione, Explora I visiterà 138 porti in oltre 40 Paesi, con viaggi compresi tra 6 e i 44 pernottamenti del Grand Journey nell’Europa settentrionale.