Explora Journeys, ecco il team Guest Experience













Explora Journeys ha presentato il team Guest Experience con sette nuove nomine, una squadra in espansione che si occuperà di definire e offrire agli ospiti un’esperienza di bordo curata nei dettagli, sotto la guida di Jason Gelineau, head of product.

I professionisti sono stati selezionati per posizionare saldamente il nuovo brand lifestyle di lusso del Gruppo Msc, ridefinendo i viaggi di lusso sul mare per i viaggiatori più esigenti entro maggio 2023, in occasione del viaggio inaugurale da Barcellona ad Atene della prima delle quattro navi, Explora I.

«I talenti più brillanti del settore continuano a scegliere di lavorare con noi, a riprova dell’interesse che sta suscitando il brand nel segmento del lusso – ha detto il ceo di Explora Journeys Michael Ungerer – In linea con il principio della centralità del cliente che contraddistingue la nostra filosofia, i nuovi colleghi, guidati da Jason Gelineau, rivestiranno un ruolo cruciale in relazione ai nostri ospiti, creando per loro un percorso di scoperta e appagamento, per una nuova esperienza sull’oceano. Con due navi in costruzione, siamo perfettamente in linea con i tempi previsti e sempre più impegnati a realizzare un turismo stimolante e sostenibile: il nostro proposito, insieme ai nostri ospiti, è quello di lasciare un’impronta positiva sulle comunità che visiteremo».

Gelineau è responsabile dell’esperienza e delle attività di bordo per gli ospiti. Prima di ricoprire questo ruolo, è stato per tre anni brand performance manager per la divisione crociere di Msc, gestendo le navi basate negli Usa e l’isola privata Ocean Cay. In precedenza è stato hotel director di Seabourn Cruises per tre anni, general manager di Oceania Cruises per otto anni e ha svolto funzioni di bordo per The World of ResidenSea e Silversea Cruises. Jason ha dedicato tutta la vita lavorativa all’ospitalità, con circa 24 anni in mare su oltre 35 di carriera.

Entrano adesso nel team: Alban Gjoka nel ruolo di senior lead culinary operations, che è stato head of culinary operations di Tui United Kingdom Cruises per cinque anni e senior executive chef di Oceania Cruises per dieci anni; Thibaut Briançon, senior lead, food & beverage services, proviene da Paris Society, dove ricopriva il ruolo di area project manager e prima ancora da Ducasse Conseil, dove è stato senior consultant per quattro anni; Julanda Marais, senior lead Spa operations, è stata regional Spa director di Jumeirah Group negli Emirati Arabi Uniti e senior Spa director in diverse destinazioni Four Seasons in Medio Oriente e Africa; Drew Gowland, senior lead entertainment and enrichment, ha un’ampia esperienza artistica, in quanto fondatore di Mga Academy of Performing Arts, a Edimburgo, e suo ceo per 15 anni, e ha anche passato 19 anni in mare ricoprendo diversi ruoli nel settore intrattenimento per P&O, Celebrity, Cunard e più di recente, Seabourn; Carmela Paval, senior lead housekeeping operations, proviene da Seabourn, dove ha svolto la funzione di corporate trainer executive housekeeper per cinque anni ed è stata anche new build corporate trainer executive housekeeper sulle navi Seabourn Encore e Seabourn Ovation; Vitor Alves, senior lead hotel operations, è stato director hotel operations di Scenic Discovery Yacht e Emerald Yacht Voyages per due anni e prima ha lavorato 17 anni per Seabourn, inizialmente come hotel director di bordo, poi come deputy director new build and expeditions; Paolo Milordo, traveling food & beverages service lead, è stato corporate service manager di Regent Seven Seas Cruises per sette anni e ancora prima corporate service manager di Oceania Cruises per quattro anni.

«Il fatto che professionisti dell’ospitalità di questo livello abbiano scelto di lavorare con noi qui a Ginevra ci rende molto orgogliosi – ha dichiarato Gelineau – Abbiamo un’opportunità unica di far confluire tutte le nostre competenze nell’esperienza di bordo di Explora Journeys, mentre continuiamo a definire un brand lifestyle di lusso unico per stile e ambizioni, per i viaggiatori esigenti di oggi e di domani».