Explora Journeys apre le vendite della prima stagione













Explora Journeys ha annunciato l’apertura della prima stagione di viaggi da maggio 2023, con le Inaugural e Grand Journeys Collection. È già possibile prenotare su Explora I, prima nave del nuovo brand lifestyle di lusso del Gruppo Msc.

La Inaugural Journeys Collection (collezione di viaggi inaugurali) esplora il Mediterraneo, l’Europa settentrionale, il Regno Unito, l’Islanda e la Groenlandia, la costa est degli Stati Uniti e del Canada, i Caraibi, il Sudamerica e le Hawaii.

Ma i viaggi di Explora Journeys andranno ben oltre le destinazioni della collezione inaugurale: sono previste 40 traversate che spaziano dalle 7 alle 44 notti in un Grand Journey che attraccherà in 132 porti in 40 Paesi e che comprende due visite in località che in precedenza non avevano mai ospitato crociere: Kastellorizo, in Grecia, e Saint-Pierre, in Martinica. Si tratta di viaggi che vanno incontro alle esigenze dei viaggiatori di lusso di oggi e di domani facendo proprio il loro desiderio di esplorazioni caratterizzate dall’esclusività.

«Questo momento rappresenta una svolta nel nostro percorso di sviluppo di un brand di lifestyle esclusivo, unico nel suo genere – dice Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys – La nostra ambizione è corrispondere ai desideri dei viaggiatori di lusso di oggi e di domani facendo nostro il loro desiderio di esplorazioni improntate all’esclusività. Explora Journeys sta plasmando una collezione di viaggi caratterizzati dal perfetto equilibrio tra destinazioni riconosciute a livello internazionale per la loro eccellenza e porti tranquilli lontano dalle folle; scelte, in entrambi i casi, che rispondono all’idea di garantire un nuovo e originale punto di vista per ispirare e stimolare la curiosità sia dei nostri ospiti che della prossima generazione di esigenti viaggiatori di lusso».

Le dimensioni delle navi Explora Journeys non sono state lasciate al caso, ma sono state pensate per far vivere agli ospiti un’esperienza più autentica e avvolgente; un lusso esclusivo e senza forzature, affiancato da opportunità di esplorazione e trasformazione, per sperimentare in prima persona l’Ocean State of Mind: una sensazione che può essere percepita quando l’oceano è a disposizione e permette di rilassarsi e creare spazi in cui vengono generati ricordi e connessioni.