Experience, CartOrange si allea con Musement













Nuova partnership tra CartOrange e Musement, piattaforma che offre attività ed esperienze selezionate in collaborazione con esperti locali in oltre 100 Paesi e parte di Tui Group.

«Grazie a questo progetto i nostri oltre 450 consulenti di viaggio avranno a disposizione un grandissimo numero di esperienze estremamente originali e selezionate da proporre ai loro clienti, riuscendo così a soddisfare anche richieste molto particolari – commenta il responsabile di CartOrange Claudio Asborno – Questa collaborazione consentirà di acquisire il prodotto Musement in modalità dinamica e rappresenta un’importante evoluzione per il nostro tour operator».

«È un piacere per noi aver siglato l’accordo con CartOrange. Siamo certi che questa collaborazione porterà risultati importanti per le nostre due aziende, in questo momento di ripresa per tutto il comparto turistico», aggiunge Sacha Panarello, Retail Manager Southern Europe di Musement.

La partnership con Musement è solo uno dei tasselli della strategia di crescita di CartOrange per il 2022. L’azienda ha, infatti, da poco rafforzato la struttura del tour operator inserendo tre Travel Maker e un nuovo Training and Communication Specialist, mentre per quanto riguarda il prodotto ha incrementato la proposta dedicata a tour di gruppo (con focus su Nord Europa e Italia) e viaggi individuali su misura e sta lavorando a importanti novità e proposte esclusive per i viaggi di nozze.