Expedia Taap riabilita la figura del consulente di viaggio

I viaggiatori di oggi? Più esperti che mai e sempre connessi in 5G. In realtà hanno anche più potere e più influenza e attribuiscono grande importanza alle recensioni. «Il loro riferimento? I consulenti di viaggio», ci spiega Mirco De Pellegrin, director retail distribution di Expedia Group.

A confermarlo anche un sondaggio dell’American Society of Travel Advisors (Asta), che ha rilevato che più di tre quarti dei consulenti hanno registrato un aumento dei clienti rispetto al periodo precedente la pandemia, mentre otto su 10 hanno dichiarato di aver lavorato per persone che non si erano mai rivolte a un consulente in passato.

A supporto dei consulenti di viaggio, oggi, ci sono programmi evoluti come il Travel Agent Affiliate Program (Taap) di Expedia Group, che collabora con qualcosa come 35mila agenzie dando accesso a tariffe ad hoc e a tecnologie e strumenti all’avanguardia. L’obiettivo è la personalizzazione ma soprattutto il sociale: ad esempio, in un ricerca Expedia ha dimostrato che molti sono disposti a pagare di più per rendere le loro vacanze più sostenibili. «Si tratta di un’area di crescita per i consulenti di viaggio e di un modo per continuare a entrare in contatto con turisti che hanno desideri ed esigenze in continua evoluzione», aggiunge De Pellegrin.

Ma i consulenti sono una risorsa preziosa anche in caso di problematiche. La prenotazione tramite un consulente può spesso far raggiungere al viaggiatore un ottimo affare, oltre a fornire una maggiore flessibilità nella prenotazione. Inoltre, l’evoluzione delle tecnologie, come le piattaforme open source e gli strumenti di quotazione avanzati, consentono ai consulenti di creare rapidamente e facilmente preventivi personalizzabili per ogni viaggio, grande o piccolo che sia.

È in questa direzione che spinge Expedia Taap, che plasma il ruolo dei consulenti di viaggio “oggi con un ruolo chiave nell’attuale panorama del turismo in continua evoluzione”, si legge in un comunicato del Gruppo.