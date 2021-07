Expedia TAAP, Paredes: «Perché è indispensabile per le agenzie di viaggi»













Un programma dedicato esclusivamente ai professionisti del settore travel, facile da usare e ricco di soluzioni per supportare il business delle agenzie di viaggi: tutto questo e molto di più è Expedia TAAP.

Intervistiamo oggi Alfonso Paredes, Global Senior Vice President di Expedia Partner Solutions (EPS), uno dei brand B2B di Expedia Group. Entrato in Expedia Group come Senior Revenue Manager nel 2002, Paredes ha accumulato più di 15 anni di successi nello sviluppo del business in Europa, Stati Uniti e America Latina.

Dopo una parentesi al di fuori del Gruppo Expedia nel 2004, Alfonso Paredes è tornato in Expedia Group per diventare nel 2018 Senior Vice President di EPS.

Cosa offre Expedia TAAP alle agenzie di viaggi?

«Ricordiamo che Expedia TAAP è il programma dedicato alle agenzie di viaggi di Expedia Partner Solutions. Supporta le agenzie di viaggio in tre modi. In primo luogo, offriamo agli agenti un’esperienza di prenotazione di prim’ordine, che non necessita di sviluppi o integrazioni tecnologiche dedicate. Lavoriamo poi instancabilmente per fornire un inventario ampio e di alta qualità. Attualmente i nostri agenti possono accedere a più di 1,6 milioni di proprietà; circa 1 milione di queste sono case vacanza, molto di tendenza quest’anno. Abbiamo poi in catalogo più di 500 compagnie aeree, oltre 175 società di autonoleggio e più di 200.000 attività e trasferimenti. Infine, sappiamo bene che per gli agenti è vitale poter contare su ottime tariffe e sulla disponibilità immediata delle strutture da prenotare. Per questo abbiamo più di 650.000 tariffe promozionali, offerte per i soli iscritti con sconto medio del 15%, e offriamo la possibilità di prenotare fino alle 23:59 dello stesso giorno del check in».

Qual è stata l’evoluzione di Expedia TAAP nell’universo Expedia Group?

«Fondata nel 2011 e attiva dapprima in soli 8 Paesi, Expedia TAAP è stata pensata per rispondere a un cambiamento di paradigma nella distribuzione turistica. Opera attualmente in ben 32 mercati a livello globale, ed è utilizzata da oltre 100mila agenti di viaggio di quasi 35mila agenzie in tutto il mondo. Ogni anno raccogliamo più di 3 milioni di prenotazioni, il che dimostra la robustezza e la popolarità del nostro strumento. Dopo 15 anni di continua crescita con i nostri partner, non possiamo essere più ottimisti sul futuro di Expedia TAAP».

Quali misure di supporto ha implementato Expedia TAAP a seguito di questa pandemia?

«Noi di Expedia TAAP riconosciamo che sono stati mesi molto duri per le agenzie di viaggi e per il settore del travel nella sua totalità. Oltre a potenziare il supporto dedicato proprio alle agenzie, abbiamo implementato diverse misure per promuovere il recupero dei nostri partner. Tra le azioni più importanti c’è stato il mantenimento dei livelli di affiliazione di tutti i nostri partner, anche se la loro produzione potrebbe essere diminuita, in modo che possano continuare a guadagnare un livello di commissione più elevato. Abbiamo anche aumentato la disponibilità di tariffe rimborsabili, che ora sono offerte da quasi il 70% del nostro inventario strutture. Infine, abbiamo esteso le nostre popolari tariffe pacchetto a tutti i nostri partner. Queste tariffe offrono uno sconto medio del 20% su oltre 350mila proprietà se combinate con un’opzione di trasporto, e sono tra le preferite dei nostri affiliati».

Su quali novità sta lavorando Expedia TAAP?

«Per poter offrire una piattaforma di nuova generazione, veloce e potente, sono necessari sviluppi costanti. Ecco perché alla fine del 2020 Expedia TAAP ha lanciato il suo nuovo sito web per agenti, molto più intuitivo, dinamico e visivo. Attualmente i nostri agenti affiliati possono risparmiare molto tempo accedendo a contenuti di qualità con un solo click. Non mancano dettagli sui protocolli di igiene e sicurezza migliorati di oltre 150.000 strutture, vantiamo più di 13 milioni di foto e oltre 75 milioni di valutazioni e commenti autenticati da Expedia. I nostri partner possono creare voucher di viaggio anche in inglese in soli 20 secondi e modificare le prenotazioni online in meno di 1 minuto. Continuiamo a lavorare in questa direzione, per offrire uno strumento di lavoro potente e veloce. Abbiamo poi lanciato di recente la nostra TAAP Academy in italiano: uno strumento di formazione completo con guide e tutorial per le agenzie, per aiutarle a ottenere il massimo da Expedia TAAP. A breve metteremo a disposizione di tutti i nostri agenti un kit di marketing completo con più di 40 modelli personalizzabili per i social network e l’accesso a guide di marketing per supportare la loro digitalizzazione».

Expedia TAAP è solo un tool di prenotazione?

«Assolutamente no. Expedia TAAP è molto più di un semplice strumento di prenotazione. Uno dei punti che differenzia Expedia TAAP dalla concorrenza è il fattore umano: lavoriamo con un ampio team di professionisti in tutto il mondo, ogni giorno a contatto con le agenzie di viaggi di ogni mercato. Non c’è niente di meglio per capire cosa davvero vogliono le agenzie: questo è il vero cuore di Expedia TAAP».