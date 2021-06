Expedia Taap offre più commissioni alle agenzie di viaggi













Nuova infornata di promozioni da parte di Expedia Partner Solutions per supportare le agenzie di viaggi durante questo periodo di prima ripresa dopo la pandemia. Nello specifico la piattaforma Expedia Taap, dedicata alla distribuzione, prevede due importanti novità: per tre mesi tutte le agenzie di nuova iscrizione o che sono al livello di commissione Standard avranno un canale preferenziale per raggiungere il livello Silver; inoltre gli agenti Expedia Taap di qualsiasi livello possono guadagnare il 2% di commissione in più su tutte le tariffe hotel Premium Plus.

Infine, gli agenti di livello Standard che raggiungono un determinato target potranno avere la possibilità di estendere il loro livello Silver per tutto il resto dell’anno.

Le promozioni sono valide anche in Italia, oltre che in Spagna, Messico, Uk, Germania, Olanda, Francia, Belgio, Svezia, Danimarca, Svizzera e Norvegia.

«Con il mondo che pian piano sta tornando ad aprirsi al turismo, i tradizionali mesi estivi saranno cruciali per la ripresa. Speriamo che queste iniziative che abbiamo messo in campo aiutino i nuovi e gli storici partner di Expedia Taap a recuperar e il loro business il più velocemente possibile», ha sottolineato Robin Lawther, senior director di Expedia Taap.

DIVENTA EXPEDIA TAAP EXPERT

Proprio in queste settimane è online sul nostro giornale Block Notes Digital, il programma di elearning promosso da Expedia Partner Solutions – formato da 4 moduli e riservato agli agenti di viaggi – che permette di ottenere l’attestato di Expedia Taap Expert.

Il corso di formazione, in collaborazione con L’Agenzia di Viaggi Magazine, punta a offrire alla distribuzione gli strumenti più adatti per vendere viaggi in era Covid.

LEGGI LA PRIMA LEZIONE: Tutti i vantagi delle commissioni dinamiche

Al termine del corso è previsto un quiz finale, a cui è possibile partecipare compilando questo form. I cinque agenti di viaggi più bravi e veloci riceveranno, insieme all’attestato di Expedia TAAP Expert, un buono Amazon da 200 euro.