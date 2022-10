Expedia Taap illustra le novità della piattaforma a 50 agenti di viaggi

Expedia Group riapre le porte della sede di Roma in zona Ponte Milvio per accogliere 50 agenti di viaggi partner del programma Expedia Taap.

Durante un aperitivo informale, il team Expedia Taap e il team market management hanno illustrato agli agenti i punti di forza della piattaforma B2B Expedia Taap, mettendo in luce alcune novità che il Gruppo Expedia ha di recente introdotto e che impattano – o impatteranno – positivamente il lavoro giornaliero delle agenzie partner, come ad esempio le opzioni di pagamento flessibile e dilazionato in arrivo sul mercato europeo, e il nuovo marketplace già presentato a Las Vegas durante la convention Explore 2022, che mette al centro la tecnologia del Gruppo e l’esperienza del viaggiatore.

È stato anche illustrato agli agenti un punto di vista privilegiato sul lavoro del market management, necessario per costruire e mantenere, giorno per giorno e “dietro le quinte”, l’ampiezza del catalogo Expedia Taap con le sue offerte: la sinergia del team Taap e del team market management rende possibile questo tipo di esperienza di prenotazione nel settore del travel.