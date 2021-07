Expedia TAAP Expert, i nomi degli agenti di viaggi vincitori













Si è concluso il programma Block Notes, il percorso di formazione (consultabile qui) – formato da quattro moduli e dedicato ai professionisti del settore, promosso da Expedia con L’Agenzia di Viaggi Magazine per permettere agli agenti di viaggi di scoprire tutti i dettagli di Expedia TAAP Expert, la piattaforma dedicata al trade.

Sono stati 14 in totale gli agenti che, rispondendo correttamente alle 12 domande del quiz, si sono diplomati Expedia TAAP Expert, ricevendo l’attestato. Ma solo i cinque più veloci si sono aggiudicati il premio.

I primi cinque agenti – che hanno risposto più velocemente e correttamente alle domande e si sono aggiudicati un voucher Amazon del valore di 200 euro ciascuno – sono: Denis Mastelotto, Travelpoint International S.r.l; Gianluca Sciaraffa, Easy Rider Viaggi srl; Matteo Gaspari; Vet Dmc srl; Daniela Menghini, Evolution Travel; Antonella Matteucci, Vet Dmc srl.

Gli altri agenti di viaggi diventati Expedia TAAP Expert sono: Anca Pasalan; Tecnitravel; Cristina Lucia Cappelletti; ConsulTravel; Tania Franceschin; Buena Esperanza; Mila Montani, Evolution Travel; Max Germinario, Selezione Viaggi; Giovanna Fabbri, Megan Travel; Stephanie Brigadoi, Viaggi e Vacanze Totali Srl; Federica Artibani, I Viaggi di Fe; Cinzia Borsi Lugnan, Twin Travel 2002.

I quattro moduli, online nel mese di giugno, hanno interessato il sistema commissionale che prevede commissioni dinamiche, la flessibilità con opportunità come le strutture a cancellazione gratuita e il pagamento in hotel, le case vacanza e il nuovo trend della staycation, e infine il focus sulle Tariffe Pacchetto e sulle Tariffe B2B per i brand del Gruppo Marriott, con cui è stato stretto un accordo di distribuzione esclusivo.

Ecco di seguito le domande del quiz con le risposte corrette:

1) Il catalogo Expedia TAAP prevede il livello commissionale denominato Basic Premium? (NO)

2) Il brand con cui Expedia ha siglato un accordo di distribuzione esclusivo è Marriott?” (SÌ).

3) È vero che su Expedia TAAP gli agenti hanno accesso a più di 1 milione di strutture? (SÌ)

4) Il livello commissionale di ogni struttura è indicato dal numero di linee contenute nel bollino giallo? (SÌ)

5) Il pagamento del soggiorno può essere effettuato direttamente in una delle oltre 500mila strutture in catalogo? (SÌ)

6) Se la casa vacanze è parte del brand Vrbo, la prenotazione dovrà necessariamente essere modificata o cancellata direttamente sul portale Vrbo? (SÌ)

7) Le tariffe pacchetto possono essere prenotate anche senza combinarle con un’opzione di trasporto? (NO)

8) Il livello commissionale dipende dall’opzione tariffaria che effettivamente si andrà a prenotare? (SÌ)

9) Le tariffe vanno sempre prepagate per assicurarsi la prenotazione? (NO)

10) È vero che Expedia TAAP offre oltre 35 tipi di strutture diverse e più di 1 milione di case vacanza?” (SÌ)

11) Per le case vacanza in catalogo i livelli commissionali disponibili sono quattro, come per le strutture hotel? (SÌ)

12) È vero che quasi il 70% delle strutture su Expedia TAAP offre tariffe rimborsabili? (SÌ)