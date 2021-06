Expedia TAAP Expert 4/ Focus su Tariffe pacchetto e B2B













Quarto appuntamento con il programma di formazione Block Notes per diventare agente di viaggi Expedia TAAP Expert.

Gli agenti di viaggi iscritti al programma Expedia TAAP possono approfittare di alcune tariffe speciali, come le Tariffe pacchetto e le Tariffe B2B, per proporre ottime soluzioni ai propri clienti.

Le Tariffe pacchetto sono tariffe scontate con pagamento anticipato, e possono essere prenotate solo in combinazione con un’opzione di trasporto che non dovrà essere necessariamente prenotata su Expedia TAAP.

Le tariffe pacchetto offrono in media uno sconto del 20% e sono disponibili su oltre 350.000 strutture in Italia e nel mondo. Inoltre, possono in alcuni casi offrire anche un compenso più alto per gli agenti che le prenotano: sono di certo da tenere a mente quando si lavora a una proposta per un cliente!

Come utilizzare correttamente le Tariffe pacchetto?

LE REGOLE. Per usufruire delle tariffe pacchetto sugli hotel, si chiede all’agente di viaggi di attenersi a poche, semplici regole:

1. L’agente dovrà aver prenotato per lo stesso viaggiatore un servizio di trasporto: volo, auto a noleggio, biglietto per il treno o crociera da abbinare alla prenotazione hotel effettuata su Expedia TAAP. La componente di trasporto potrà essere acquistata sia su Expedia TAAP che presso un altro fornitore.

2. È importante sapere che Expedia TAAP effettua dei controlli regolari sulle prenotazioni e, in caso venga richiesto, l’agente di viaggi dovrà fornire prontamente una ricevuta del servizio di trasporto con il nome del viaggiatore per cui si è prenotata una Tariffa pacchetto.

3. La Tariffa pacchetto dovrà rimanere “opaca”, ossia il viaggiatore non dovrà essere informato del prezzo della prenotazione; allo stesso modo, l’hotel non dovrà avere accesso a tale informazione. Gli agenti di viaggi potranno nascondere il prezzo sul voucher Expedia TAAP in modo facile e veloce, utilizzando la funzione “Personalizza voucher” al momento della sua creazione.

4. L’agente dovrà pagare con la carta di credito dell’agenzia ed evitare di inoltrare la mail di conferma della prenotazione, che di default riporta il prezzo della prenotazione.

Come prenotare una Tariffa pacchetto su Expedia TAAP?

Come sempre, si inizia dalla home page Expedia TAAP e dallo strumento di ricerca: una volta prenotata la componente di trasporto (non per forza su Expedia TAAP) bisogna spuntare la casella “Scopri le tariffe pacchetto” e accettare Termini e condizioni. Quindi, si può procedere e lanciare la ricerca come d’abitudine.

La pagina dei risultati di ricerca riporterà in alto un banner che conferma che si stanno visualizzando le Tariffe pacchetto: si otterranno infatti le opzioni scontate disponibili, con la percentuale di sconto offerta in evidenza e, come sempre, il regime commissionale di ciascuna struttura.

Si potrà procedere poi con la prenotazione delle stanze necessarie come d’abitudine, una volta trovata l’opzione che soddisfa le richieste del proprio cliente.

TARIFFE B2B. Grazie all’esclusivo contratto di distribuzione in base al quale Expedia Group è diventata distributore preferenziale mondiale delle tariffe B2B e dei contenuti del Gruppo Marriott, gli agenti di viaggi Expedia TAAP possono accedere a delle offerte Marriott molto speciali.

Tali tariffe speciali sono disponibili in tutto il mondo per Marriott e per catene hotel come Highgate e Club Quarters e offrono margini più elevati: questo consente agli agenti di massimizzare i propri guadagni ottenendo commissioni molto interessanti.

È importante notare che le tariffe B2B non riportano un badge particolare che le contraddistingua dalle tariffe regolari, e sono prescontate prima di essere inserite nel catalogo Expedia TAAP: non sarà quindi visibile la percentuale di sconto applicata ma solo il prezzo finale, che appunto sappiamo essere già scontato in partenza.

Come trovare le tariffe B2B in Expedia TAAP?

Il modo più semplice e veloce di trovare le tariffe B2B scontate è lanciare la propria ricerca come d’abitudine, e filtrare i risultati inserendo il nome di una catena, ad esempio “Marriott”, nell’apposita casella sulla sinistra dello schermo.

Si potrà procedere poi a selezionare la struttura di proprio gradimento e la tipologia di camera che si vorrà prenotare. È importante tenere a mente che le tariffe B2B rientreranno nei livelli Premium e Premium Plus, che come sappiamo offrono le commissioni più elevate. Si potrà quindi scegliere la combinazione che si preferisce e procedere con la prenotazione.

TAAP ACADEMY. Per chi voglia rinfrescare o approfondire ulteriormente la propria conoscenza di Expedia TAAP, si segnalano i video della nuova nata in casa Expedia: la TAAP Academy, con brevi articoli e video pensati per chi vuole informazioni dettagliate ma compatte sulla piattaforma TAAP e sulle sue caratteristiche.

Qui trovate il video dedicato alle Tariffe pacchetto: il video è in lingua inglese ma sono disponibili i sottotitoli in italiano. Per attivarli basta selezionare la lingua desiderata nel menù “Impostazioni” di Youtube, in basso a destra della schermata video:

