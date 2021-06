Expedia TAAP Expert 3/ Case vacanza e staycation: i trend del momento













Terzo appuntamento con il programma di formazione Block Notes per diventare agente di viaggi Expedia TAAP Expert.

Tutti ne parlano: questo è l’anno delle case vacanza! Expedia TAAP da sempre tiene d’occhio le ultime tendenze del settore viaggi e proprio per stare al passo con i tempi ha recentemente esteso il catalogo strutture con un ventaglio di oltre un milione di case vacanza che faranno contenti proprio tutti.

Grazie alla recente introduzione delle proposte del brand Vrbo e dell’ampliamento dell’offerta case vacanza Expedia, infatti, gli agenti di viaggi iscritti al programma Expedia TAAP possono ora offrire ai propri clienti soluzioni diverse dai classici hotel e b&b.

La richiesta di case vacanza sta aumentando negli ultimi mesi: i viaggiatori dimostrano di gradire molto gli spazi ampi e curati delle cosiddette “vacation rental” o “VR”, le dotazioni diverse rispetto agli hotel, e l’esperienza più intima che una casa vacanza può offrire. Non secondariamente, le case vacanza sono un’ottima soluzione per chi non si sente ancora a suo agio a tornare in hotel, senza rinunciare però alla garanzia di igiene e sicurezza grazie alla pulizia approfondita delle strutture.

STAYCATION. Le case vacanza sono estremamente apprezzate anche grazie a un nuovo trend che sta prendendo sempre più piede, di pari passo con la diffusione delle modalità di lavoro a distanza come lo smart working e il telelavoro. Non essendo più necessario recarsi fisicamente a lavoro tutti i giorni, si può decidere di “cambiare aria” per un po’ e approfittare di una casa vacanza in un’altra zona, in un’altra città, perfino in un’altra nazione (restrizioni permettendo). Finita la giornata di lavoro, si approfitta del resto della giornata per esplorare luoghi nuovi e godersi qualche ora di libertà: è la “staycation” – un po’ lavoro, un po’ vacanza. Un’idea molto originale da proporre ai clienti quest’anno – grazie al catalogo Expedia TAAP, in pochi clic si potrà trovare la soluzione perfetta per tutti i clienti: famiglie, coppie, gruppi di amici.

Come trovare le case vacanza in Expedia TAAP? Come sempre, il primo passo è lanciare la ricerca per la località di interesse usando il searchbox nella homepage di Expedia TAAP: una volta ottenuta la pagina dei risultati, bisognerà spuntare il filtro “Casa vacanze privata” e/o “appartamento”, magari aggiungendo anche “cancellazione gratuita”, molto apprezzata, e il numero di camere ed eventuali servizi richiesti dal cliente come la vasca idromassaggio, il wifi incluso ecc. Si otterrà così una lista di strutture che rispondono alle esigenze dei viaggiatori.

Le case vacanza, ovviamente, sono diverse da un hotel tradizionale, ed è quindi estremamente importante prestare attenzione ai dettagli chiave, così da poter condividere con il viaggiatore tutto quello che c’è da sapere per un’esperienza eccellente.

Per scegliere al meglio, gli agenti di viaggi hanno a disposizione le recensioni verificate dei clienti, le informazioni dettagliate sui servizi disponibili in struttura, la descrizione delle stanze, le misure di pulizia e sicurezza, le condizioni di cancellazione, e potranno anche controllare se gli animali sono i benvenuti.

Gli agenti potranno anche verificare il livello commissionale della struttura, che rientra nel modello delle Commissioni dinamiche Expedia TAAP e può quindi essere Basic, Basic Plus, Premium o Premium Plus.

Infine, la pagina della struttura riporta un’informazione veramente importante: le istruzioni per il check in. In molti casi, trattandosi appunto di case e non di hotel, il servizio di accoglienza e reception molto probabilmente non sarà disponibile 24 ore su 24, e sarà quindi necessario accordarsi direttamente con il gestore della struttura per la consegna delle chiavi. È fondamentale che il viaggiatore sia al corrente delle istruzioni speciali di check in e che possa rispettarle.

LA PRENOTAZIONE STEP BY STEP. Una volta scelta la struttura, Expedia TAAP si raccomanda di controllare le condizioni di cancellazione, che possono essere differenti rispetto a quelle degli hotel, e di verificare quali siano le voci che compongono il prezzo della prenotazione. Infatti, potrebbe essere necessario una cauzione in caso di danni e in alcuni casi servizi come il riscaldamento, l’aria condizionata, le pulizie o il cambio asciugamani potrebbero avere un costo aggiuntivo.

Come sempre, prima di completare la prenotazione gli agenti di viaggi dovranno assicurarsi di essere ancora collegati al proprio account e di visualizzare il banner nero con il logo Expedia TAAP, così che la prenotazione sia correttamente tracciata e le commissioni assegnate.

Prima di completare la prenotazione, inoltre, gli agenti sono invitati a leggere attentamente la sezione “Informazioni importanti sulla prenotazione” in cui vengono specificati i seguenti dettagli:

Condizioni di cancellazione e rimborso

Termini e condizioni, regolamenti e restrizioni applicabili

Se la casa vacanze è parte di Vrbo/HomeAway. In caso affermativo, la prenotazione dovrà essere gestita direttamente sul portale Vrbo. Attenzione: apportare eventuali modifiche potrebbe essere un po’ meno facile di quanto non sia con un hotel tradizionale.

Una volta completata la prenotazione, gli agenti di viaggi riceveranno una conferma istantanea all’indirizzo e-mail di Expedia TAAP. Per ulteriori informazioni sulla casa vacanze, gli agenti dovranno mettersi in contatto con il manager della struttura.

CANCELLAZIONI E MODIFICHE. Per cancellare o modificare una prenotazione, gli agenti dovranno accedere al proprio account Vrbo con la stessa e-mail usata per la prenotazione Expedia TAAP e gestire il caso dal proprio profilo. In caso si abbia bisogno di supporto, sarà necessario contattare il servizio clienti Vrbo e non quello Expedia TAAP.

TAAP ACADEMY. Per chi voglia rinfrescare o approfondire ulteriormente la propria conoscenza di Expedia TAAP, si segnalano i video della nuova nata in casa Expedia: la TAAP Academy, con brevi articoli e video pensati per chi vuole informazioni dettagliate ma compatte sulla piattaforma TAAP e sulle sue caratteristiche.

Qui trovate il video dedicato alle Case Vacanza/Vacation rental: il video è in lingua inglese ma sono disponibili i sottotitoli in italiano. Per attivarli basta selezionare la lingua desiderata nel menù “Impostazioni” di Youtube, in basso a destra della schermata video:

QUESTA LEZIONE FA PARTE DEL CORSO DI FORMAZIONE BLOCK NOTES “EXPEDIA TAAP EXPERT”

