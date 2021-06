Expedia TAAP Expert 2/ Opzioni di pagamento flessibili













Secondo appuntamento con il programma di formazione Block Notes per diventare agente di viaggi Expedia TAAP Expert.

Expedia TAAP sa quanto sia importante essere flessibili in questo momento: per questo ha lavorato per potenziare la flessibilità del catalogo Expedia TAAP offrendo cancellazione gratuita sul 70% circa delle strutture, così da supportare al meglio le agenzie di viaggi e i viaggiatori, e rendere l’esperienza di prenotazione stress free. Inoltre, quasi il 70% delle strutture offre al momento tariffe rimborsabili.

Non solo: ha anche lavorato, e sta continuando a farlo, per offrire ancora più opzioni di pagamento flessibili così da supportare le agenzie in un momento delicato; Expedia TAAP vuole dare una spinta alla ripresa per cui tutti stanno lavorando duramente e con passione. Un esempio? Mentre alcune agenzie non hanno alcun problema a prepagare tutte le prenotazioni, altre preferirebbero non dover pagare in anticipo per una prenotazione, specie quando si tratta di prenotazioni per cui il check in è molto lontano nel tempo. Quale potrebbe essere la soluzione per chi esprime questa stessa preferenza?

TARIFFE CON PAGAMENTO IN HOTEL, I VANTAGGI. Facile: le tariffe con pagamento in hotel, a cui a volte ci si riferisce come “prenota ora, paga in seguito”. Queste tariffe permettono di assicurarsi la prenotazione anche con molti mesi di anticipo, e di effettuare il pagamento all’arrivo in struttura oppure pochi giorni prima del check in. Al momento, questa opzione di pagamento è disponibile su oltre 500.000 strutture del catalogo Expedia TAAP, e offre agli agenti di viaggi tre importanti benefit:

Assicurarsi un booking senza impegnarsi nel pagamento anticipato

Non arrivare al limite della carta di credito dell’agenzia prima di quanto si vorrebbe

Incoraggiare i clienti a prenotare senza la necessità di pagare immediatamente

Come capire se un hotel offre l’opzione “prenota ora, paga in seguito”? Basterà lanciare la propria ricerca su Expedia TAAP usando il tool di ricerca, come d’abitudine. Come sempre, il consiglio è di filtrare i risultati ottenuti utilizzando le opzioni sulla sinistra dello schermo: è infatti presente il filtro “Opzioni di pagamento struttura TAAP” con cui si potrà raffinare la ricerca.

Spuntando la casella “Pagamento alla struttura”, si otterrà una lista di proposte che offrono proprio questo tipo di pagamento.

COME EFFETTUARE LA VERIFICA. Il passaggio successivo sarà consultare i dettagli della sezione “Informazioni TAAP” di ciascuna stanza disponibile per verificare se il pagamento vada effettuato a Expedia o alla struttura. In caso entrambe le opzioni siano disponibili, cliccando su “Prenota” si aprirà una finestra in cui si potrà scegliere con un solo clic tra “Paga in struttura” e “Paga durante il soggiorno”. In questo modo, il pagamento verrà effettuato dopo l’arrivo degli ospiti in hotel, e si pagherà in valuta locale.

Attenzione: il prezzo non varierà a seconda della modalità di pagamento, così come non varierà la commissione che si andrà a ottenere con la prenotazione.

Nella pagina di check out, verrà chiaramente confermato che con la prenotazione non verrà effettuato l’addebito su carta, ma sarà comunque necessario inserire i dettagli di pagamento così da garantire la prenotazione.

TAAP ACADEMY. Per chi voglia rinfrescare o approfondire ulteriormente la propria conoscenza di Expedia TAAP, si segnalano i video della nuova nata in casa Expedia: la TAAP Academy, con brevi articoli e video pensati per chi vuole informazioni dettagliate ma compatte sulla piattaforma TAAP e sulle sue caratteristiche.

