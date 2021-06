Expedia TAAP Expert 1/ Tutti i vantaggi delle commissioni dinamiche













Primo appuntamento con il programma di formazione Block Notes per diventare agente di viaggi Expedia TAAP Expert.

Expedia TAAP si caratterizza per il suo sistema commissionale, organizzato sul modello delle “Commissioni dinamiche”. La particolarità di tale modello è che garantisce un alto livello di flessibilità e trasparenza, e porta a massimizzare le opportunità di guadagno per le agenzie di viaggio.

Expedia TAAP da sempre offre alle agenzie di viaggi soluzioni adatte a ogni esigenza, con opzioni flessibili, tariffe vantaggiose e sconti a disposizione degli agenti iscritti al programma:

Oltre 1.690.000 sistemazioni in più di 200 paesi

Oltre 35 tipologie di sistemazione tra cui case vacanze

Oltre 500 compagnie aeree, anche low-cost, su più di 6.500 aeroporti

Oltre 175 compagnie di noleggio auto in più di 3.000 località

Oltre 200.000 tra tour, attività, attrazioni e proposte ricreative

Le tariffe delle strutture disponibili nel catalogo Expedia TAAP rientrano in quattro livelli commissionali: Basic, Basic Plus, Premium, Premium Plus. Come si può intuire, i livelli Premium e Premium Plus consentono di ottenere il massimo guadagno agli agenti di viaggio, che hanno a disposizione utili strumenti per individuarle già in fase di vendita.

Basterà fare attenzione a proporre ai propri clienti le strutture che rientrano nelle categorie superiori Premium e Premium Plus per vedere i propri guadagni crescere molto velocemente. Un suggerimento? Invitiamo gli agenti di viaggi a dare un’occhiata al catalogo delle strutture del brand Marriott, con cui Expedia ha recentemente siglato un accordo di distribuzione esclusivo grazie al quale gli agenti di viaggi possono ora prenotare per i propri clienti le strutture della catena internazionale.

UTILIZZARE I FILTRI. Come si possono sfruttare al meglio le Commissioni dinamiche?

Una volta lanciata la propria ricerca su Expedia TAAP, utilizzando quindi la barra di ricerca in Homepage, gli agenti potranno utilizzare i filtri presenti nella parte sinistra dello schermo per raffinare i risultati applicando il filtro “Livello di commissione struttura TAAP”: così facendo, si potranno riorganizzare i risultati e visualizzare solo le strutture che offrono commissioni più elevate. Tutte le tariffe visualizzate nei risultati si basano sulla tariffa migliore disponibile per ciascuna soluzione.

Gli agenti potranno visualizzare il livello assegnato a ciascuna struttura grazie al bollino giallo tondo che contiene una, due, tre o quattro linee, a seconda che siano rispettivamente Basic, Basic Plus, Premium e Premium Plus.

Già in questa fase, andando a cliccare sull’etichetta con il nome di ciascun livello gli agenti potranno visualizzare la percentuale commissionale.

Usare il filtro per raffinare i risultati di ricerca è un passaggio molto semplice e veloce da non dimenticare mai: garantisce ottimi risultati. Quando si andrà a visitare la pagina dell’hotel in cui si visualizzano le opzioni camera disponibili, si potrà approfondire il tema commissioni cercando la sezione “Informazioni TAAP”.

Cliccando sulla sezione con il nome del livello commissionale si aprirà una finestra con i dettagli del guadagno che si andrà a ottenere per ciascuna prenotazione. Gli agenti potranno quindi scegliere proprio la soluzione che meglio risponde alle esigenze del cliente, portando anche il miglior guadagno possibile all’agenzia: nessuna sorpresa in fase di checkout!

VERIFICARE IL LIVELLO DI COMMISSIONE. Quando si va poi a scegliere una camera, sarà bene accertarsi di consultare l’apposita sezione “Informazioni TAAP”, grazie alla quale si potrà verificare il livello di commissione migliore disponibile per la tipologia di stanza che si vuole andare a prenotare. Attenzione: il livello commissionale si basa sull’opzione tariffaria che effettivamente si andrà a prenotare.

È buona norma dunque verificare sempre questi punti prima di procedere.

COMPLETARE LA PRENOTAZIONE. Una volta che si è soddisfatti della propria scelta, si potrà completare la prenotazione dalla pagina di pagamento. Ricordiamo alle agenzie di controllare sempre se si è ancora collegati al proprio account Expedia TAAP, così da consentire che la prenotazione che si andrà a fare sia tracciata correttamente e che le commissioni vengano quindi assegnate al profilo una volta passata la data di check-out.

Come si fa? Basta aver effettuato l’accesso con il proprio indirizzo e-mail usato per Expedia TAAP: si visualizzerà in alto nella pagina una banda nera con il logo Expedia TAAP.

Prima di procedere con il pagamento, si può controllare ancora una volta il livello di commissione della struttura scelta, così come la stima dei guadagni, cliccando sull’icona delle Commissioni Dinamiche.

È facile far crescere il business con Expedia TAAP: basta lanciare una ricerca, filtrare i risultati e scegliere l’opzione che garantisce il livello commissionale più alto!

TAAP ACADEMY. Per chi voglia rinfrescare o approfondire ulteriormente la propria conoscenza di Expedia TAAP, segnaliamo i video della nuova nata in casa Expedia: la TAAP Academy, con brevi articoli e video pensati per chi vuole informazioni dettagliate ma compatte sulla piattaforma TAAP e sulle sue caratteristiche.

Qui trovate il video dedicato alle Commissioni Dinamiche: il video è in lingua inglese ma sono disponibili i sottotitoli in italiano. Per attivarli basta selezionare la lingua desiderata nel menù “Impostazioni” di Youtube, in basso a destra della schermata video:

QUESTA LEZIONE FA PARTE DEL CORSO DI FORMAZIONE BLOCK NOTES “EXPEDIA TAAP EXPERT”