Expedia Taap, doppia iniziativa per le agenzie di viaggi













Expedia Partners Solutions vara due nuove iniziative per supportare le agenzie di viaggi colpite dalla crisi legata alla pandemia da Covid attraverso il suo portale Expedia Taap (Travel Agent Affiliate Program): l’estensione delle package rates e il mantenimento del livello di affiliazione.

Sono già disponibili infatti per tutte le agenzie parterre di Expedia Taap le package rates, tariffe preferenziali che prima erano riservate solo a un gruppo selezionato. Ora le agenzie potranno offrire quindi uno sconto medio del 20% sull’alloggio (in caso di prenotazione anche del trasporto) a tutti i loro clienti.

Inoltre Expedia conferma per tutto il 2021 il livello di affiliazione che le agenzie avevano maturato, aldilà del numero di prenotazioni effettuate nell’ultimo periodo. In questo modo Expedia garantisce alle agenzie la possibilità di non vedersi ridotte le commissioni.

Già nel 2020 Expedia per supportare la distribuzione aveva reso rimborsabile il 70% delle tariffe (anche modificando la maggior parte di quelle non rimborsabili) e aveva lanciato una nuova funzionalità di self service che permetteva agli agenti di annullare in autonomia le prenotazioni senza dover ricorrere al call center dedicato.