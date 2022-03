Expedia Taap aumenta le commissioni per le agenzie













Expedia rafforza il suo programma speciale per agenzie di viaggi (Taap) annunciando nuove promozioni e più commissioni per le adv in vista delle prenotazioni per la primavera e l’estate soprattutto sulle mete classiche come Parigi, Londra, Maiorca, New York, Miami, Roma e Dubai.

Prima di tutto, Expedia Taap introduce le sue offerte di primavera, con sconti fino al 30% su migliaia di hotel in tutto il mondo per consentire ai viaggiatori di risparmiare. Le offerte di primavera sono valide per prenotazioni effettuate tra il 17 e il 31 marzo 2022, per viaggiare entro il 6 settembre 2022.

Gli agenti di viaggio in nove mercati Emea – tra questi l’Italia – inoltre riceveranno il 2% di commissioni in più sulle prenotazioni di strutture Premium Plus effettuate tramite Expedia Taap.

«Il settore turistico sta per vivere un anno completamente diverso dal solito, perché le persone pianificano viaggi mirati e spendono di più per le esperienze uniche”, ha dichiarato Mirco De Pellegrin, director di retail distribution, Expedia Group – Con ogni probabilità i nostri agenti avranno a che fare con un afflusso di richieste e con un rinnovato entusiasmo da parte dei viaggiatori, e il settore crescerà grazie all’aumento della domanda».

Secondo l’indice delle priorità dei viaggiatori elaborato per il 2022 da Expedia Group, l’81% prevede di andare in vacanza con amici e parenti almeno una volta nei prossimi sei mesi. Quasi la metà dei millennial (il 49%) e circa la stessa percentuale di appartenenti alla Generazione Z (il 47%) dichiarano di voler viaggiare all’estero o di aver già prenotato un viaggio all’estero per il 2022.

Expedia Group sta mettendo a disposizione degli agenti iscritti a Expedia Taap un’ampia gamma di incentivi e servizi, tra cui l’accesso all’operatore virtuale, una funzione self-service che permette loro di gestire le prenotazioni in modo più efficiente, e il nuovo portale di formazione Taap Academy. Proprio lo scorso mese, Expedia Group ha lanciato un nuovo strumento che consente agli agenti di generare preventivi personalizzabili per i viaggiatori.