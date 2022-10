Expedia Taap aggiunge nuove funzionalità per gli agenti di viaggi

Expedia Group ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità per aiutare gli agenti di viaggi a prepararsi al periodo delle vacanze natalizie. Le nuove funzionalità sono disponibili per i membri dell’Expedia Travel Agent Affiliate Program (Taap) e comprendono l’estensione della Live Agent Chat per i consulenti e una procedura ottimizzata per realizzare i preventivi.

«Ci impegniamo costantemente ad aiutare i consulenti di viaggio a offrire esperienze incredibili ai viaggiatori; Expedia Group sta ulteriormente innovando le soluzioni Taap per mettere a disposizione di tutti gli strumenti più utili – ha dichiarato Mirco De Pellegrin, Director Retail Distribution, Expedia Group – I consulenti di viaggio continuano a svolgere un ruolo cruciale nel settore e siamo entusiasti di fornire loro le risorse necessarie per avere un impatto ancora maggiore sui viaggiatori di oggi».

La Live Agent Chat mette in contatto in qualsiasi momento i consulenti Taap direttamente con un agente. Precedentemente disponibile solo per i consulenti Taap negli Stati Uniti e in Canada, il servizio sarà ora accessibile anche in altri mercati, tra cui Australia, Belgio, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore e Regno Unito. Nei prossimi mesi, Taap estenderà la Live Agent Chat anche ad altri Paesi e verrà di conseguenza tradotta nelle lingue locali.

Con la nuova Live Agent Chat ottimizzata, i consulenti di tutto il mondo hanno ora maggiore opportunità nello scegliere un canale di assistenza clienti che soddisfi le diverse preferenze. Inoltre, grazie alle funzioni di facile utilizzo, i consulenti Taap possono risolvere rapidamente le questioni relative alle prenotazioni, in modo da risparmiare tempo e concentrarsi sull’offerta di esperienze di viaggio eccezionali.

Le nuove funzionalità del servizio di preventivazione consentono ai consulenti Taap di nominare e salvare i preventivi per il futuro, di rivederli e modificarli e di iniziare rapidamente la prenotazione da un preventivo salvato. Inoltre, l’aggiornamento consente ai consulenti di tenere traccia e gestire tutti i loro preventivi in un unico posto per una maggiore visibilità e comodità.

Expedia Group ha inoltre annunciato un aumento delle risorse di marketing per i consulenti, che comprendono più di 300 modelli personalizzabili per i social media, l’email marketing, i banner e molto altro. L’offerta di marketing è progettata per aiutare i consulenti Taap a ottenere un vantaggio competitivo aumentando la visibilità e il coinvolgimento dei viaggiatori.