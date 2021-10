Expedia punta alla personalizzazione in adv con Rapid 3













Sempre più prodotto su misura a disposizione delle agenzie di viaggi: è questo lo spirito della più recente Api lanciata da Expedia, Rapid 3. La nuova release che fa parte di Expedia Partner Solutions, è progettata come nuovo schema evolutivo che rende più facile offrire funzioni diversificate e competitive per rispondere alle esigenze dei viaggiatori nel post Covid.

Rapid 3, infatti, permetterà di aggiungere nuove funzionalità non appena saranno disponibili, senza la necessità di un aggiornamento e inoltre le agenzie di viaggi possono accedere a tariffe di soggiorno da un portafoglio di oltre 700.000 proprietà con 35 diversi tipi di strutture in più di 25mila destinazioni in tutto il mondo. L’Api consente alle aziende di personalizzare la loro offerta di viaggio end-to-end, dallo shopping alla prenotazione fino al pagamento.

I partner che utilizzano Rapid 3, infine, potranno anche usufruire della compliance Psd2 semplificata che permette loro di scegliere il fornitore di servizi di pagamento.

“Utilizzando un unico provider, i partner offriranno un’esperienza utente unica per la verifica di tutte le transazioni – ricorda la nota di Expedia Group – I viaggiatori, sempre più spesso, si aspettano di poter usufruire dei più recenti e avanzati servizi che contribuiscono a rendere semplice l’intera esperienza di prenotazione. Nei prossimi mesi introdurremo altre funzionalità in Eps Rapid, tra cui l’accesso alle case vacanza Vrbo, per dare ai partner le soluzioni più innovative possibili e per soddisfare la domanda dei viaggiatori in continua evoluzione”.