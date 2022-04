Expedia potenzia l’offerta premium con Qtech Software













Expedia Group e Qtech Software hanno annunciato l’espansione della loro collaborazione attraverso la piattaforma tecnologica Otrams Go. L’obiettivo è quello di consentire alle imprese di viaggio una maggiore accessibilità ai contenuti alberghieri premium e a una tecnologia moderna generando più entrate e migliorando l’efficienza nell’ecosistema dei viaggi.

«Questa partnership, così come la combinazione di Otrams Go con la nostra api Rapid 3, contribuirà a coinvolgere più aziende nell’ecosistema globale, creando più scelta e accesso ai viaggi per le persone in tutto il mondo – ha commentato Alfonso Paredes, senior vice president of commercial partnerships di Expedia Group – Qtech è già un importante partner tecnologico di Expedia Group e siamo entusiasti di introdurre la nostra offerta nella loro piattaforma».

Jignesh Modi, head of product development di Otrams Go, ha aggiunto: «Stiamo già operando con l’api Rapid 3 di Expedia Group, che ci permette di accedere alle tariffe e alla disponibilità di alloggi dell’azienda da un portafoglio di più di 700mila proprietà in più di 25mila destinazioni in tutto il mondo. Questa integrazione permette risultati di ricerca veloci e contenuti utili che miglioreranno anche l’esperienza complessiva di prenotazione».