Expedia nomina Peter Kern nuovo ceo

Expedia ha nominato il nuovo ceo: si tratta di Peter Kern, già membro del consiglio di amministrazione dal 2015 e successore di Mark Okerstrom, che ha comunicato le dimissioni con effetto immediato lo scorso dicembre ed è stato sostituito in questo lasso di tempo dal presidente Barry Diller.

Oltre all’annuncio di Peter Kern, che si metterà alla guida della Ota statunitense in un momento non semplice per l’economia mondiale e per il turismo nello specifico a causa dell’emergenza sanitaria, Expedia ha annunciato anche la raccolta di nuovi capitali (circa 3,2 miliardi di dollari), la diminuzione delle retribuzioni (più o meno il 25% in meno) e il licenziamento di dipendenti, oltre che la nomina di Eric Hart a chief financial officer permanente.

«Abbiamo un mandato: conservare denaro, sopravvivere e usare questo tempo per ricostruire un’impresa più forte – ha dichiarato Diller – Non siamo in grado di fare previsioni, ma torneremo a viaggiare».

In questi ultimi cinque mesi, «Kern ha mostrato un senso di leadership eccezionale sotto tutti gli aspetti del business – ha proseguito Diller – È prontissimo per dedicare tutto il suo tempo a Expedia».

Kern, prima di ricoprire il ruolo di cfo ad interim, era stato responsabile della strategia di gruppo, dello sviluppo aziendale, delle fusioni e acquisizioni globali, degli investimenti e di CarRentals.com.

Inoltre, i fondi di investimento gestiti da Apollo Global Management e Silver Lake stanno effettuando l’investimento azionario. Il primo, con David Sambur, e il secondo, con Greg Mondre, riceveranno un posto nel Consiglio di amministrazione della Ota.