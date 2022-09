Expedia nomina Julie Whalen chief financial officer

Expedia Group ha annunciato la nomina di Julie Whalen a chief financial officer ed executive vice president a partire dal 26 settembre prossimo. Whalen assumerà la carica di cfo al posto di Eric Hart.

Julie Whalen vanta un esperienza pluriennale in campo finanziario; è stata anche cfo di Williams-Sonoma, Inc.

«Negli ultimi tre anni ho sviluppato grande rispetto e ammirazione per il team aziendale e dirigenziale di Expedia Group. Sono entusiasta di questo incarico in un momento così cruciale e di crescita per il Gruppo», ha commentato Whalen.

«Julie è una dirigente di livello. Possiede un background di valore e siamo entusiasti di portare la sua energia nell’organizzazione finanziaria aziendale», ha aggiunto Peter Kern, vice chairman and ceo di Expedia Group.