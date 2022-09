Expedia lancia un acceleratore per startup e pmi turistiche

Expedia lancia Open World Accelerator, l’iniziativa progettata per promuovere l’innovazione nel settore turistico, grazie al sostegno di startup e piccole medie imprese, accelerando la loro crescita sulla piattaforma tecnologica appositamente creata da Expedia Group. Il programma si concentra sul potenziamento delle imprese che lavorano per agevolare l’accesso ai viaggi, in linea con la strategia di impatto sociale e sostenibilità Open World di Expedia Group, e con l’obiettivo di democratizzare il settore.

«I viaggi sono un motore economico per molte comunità in tutto il mondo, ma sono anche un settore complesso in cui entrare ed innovare prodotti modulabili che rispondano alle esigenze specifiche del pubblico – ha dichiarato Archana Arunkumar, senior vice president of Platform -. La missione di Expedia Group è quella di incentivare i viaggi per tutti, ovunque. L’Open World Accelerator è stato progettato specificamente per promuovere l’innovazione nel settore, rimuovere le barriere e consentire alle startup e alle Pmi di creare funzionalità sulla piattaforma tecnologica Open World™ di Expedia che migliorino in modo significativo l’esperienza di ogni viaggiatore».

Il programma prevede la selezione di alcune aziende, che verranno seguite per un periodo di sei mesi e saranno dotate di un’ampia gamma di risorse dal supporto allo sviluppo aziendale e tecnologico, all’accesso agli esperti di Expedia per la mentorship e il coaching, la partecipazione ad eventi di networking del settore, l’accesso alla piattaforma e ai prodotti di Expedia Group e un sussidio a fondo perduto.

Le candidature sono aperte fino al 21 ottobre per le imprese fondate meno di 10 anni fa che lavorino per un turismo più accessibile e abbiano attualmente almeno un prodotto minimo realizzabile (MVP). Una commissione di Expedia Group esaminerà le candidature per selezionare le aziende partecipanti che entreranno a far parte del programma a partire da gennaio 2023.