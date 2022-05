Expedia lancia Open World,

Una nuova piattaforma tecnologica per potenziare l’industria dei viaggi chiamata Expedia Group Open World, una piattaforma reinventata che premia i partner che offrono ai viaggiatori le migliori esperienze e lo sviluppo di una tecnologia per offrire ai viaggiatori le informazioni necessarie per prenotare con la massima fiducia. Expedia cambia pelle: si articola su tre pilastri, rivolti ad altrettanti target ben differenziati, la strategia del Gruppo che punta a ridefinire il suo ruolo nel mondo dei viaggi, annunciata dal vice chairman e ceo Peter Kern nella giornata inaugurale di Explore, la convention che si tiene in questi giorni a Las Vegas.

«Expedia non è più quella che era due anni fa – Ha dichiarato Kern – Abbiamo passato gli ultimi due anni a reimmaginare il nostro potenziale e abbiamo deciso che era giunto il momento per un cambiamento. Piuttosto che un mercato focalizzato sul prezzo, immaginiamo un mondo in cui ai viaggiatori viene servita l’opzione giusta per le loro esigenze, con la massima trasparenza riguardo al valore e alle aspettative e siamo entusiasti di condividere gli strumenti attraverso i quali stiamo dando forma a tutto questo».

Open World, la piattaforma tecnologica

La prima grande novità è Expedia Group Open World, la piattaforma tecnologica per partner di ogni tipo e dimensioni, non necessariamente del settore travel, ai quali fornisce una suite completa di ecommerce. Sono disponibili sezioni fondamentali come pagamenti, controlli antifrode, comunicazioni e servizi, potenziati dall’impiego dell’intelligenza artificiale e dalle tecniche di machine learning, da aggregare con la massima libertà secondo le proprie esigenze,

«Con Open World tutti possono avere la tecnologia Expedia di cui hanno bisogno per diventare più efficienti – ha aggiunto il manager – Che tu sia una banca con un programma fedeltà, una compagnia aerea che vuole ampliare la propria offerta, un agente di viaggi specializzato in vacanze a basso costo o un influencer di TikTok che far scoprire ai suoi follower la loro prossima destinazione, se vuoi essere nel business dei viaggi, la piattaforma Open World ti può aiutare ad avere successo. Combinata con le innovazioni che abbiamo annunciato oggi, la nostra piattaforma è ispirata dal desiderio di mettere i turisti al primo posto, perché crediamo fondamentalmente che quando i viaggiatori ottengono ciò che vogliono. Tutti noi vinciamo»

Man mano che la piattaforma si svilupperà, diventerà un luogo dove sviluppatori, data scientist, marketer, imprenditori e molti altri potranno creare nuove modalità per incoraggiare e consentire alle persone di viaggiare.

Il marketplace reinventato

Di tutt’altro genere è invece il progetto del marketplace, reinventato ponendo al centro l’esperienza del viaggiatore. Ogni hotel riceve un nuovo punteggio basato sull’esperienza dell’ospite, frutto dell’analisi dei dati che riguardano, tra l’altro, le recensioni degli ospiti o le interazioni del customer service. Infatti, come spiega Clayton Nelson, vice president of strategy and transformation di Expedia Group: «L’azienda dispone di un’enorme quantità di dati che disegnano con estrema precisione il modo in cui gli ospiti vivono una proprietà e il nuovo punteggio è in grado di rispecchiare fedelmente il quadro dell’esperienza vissuta dall’ospite».

Questo risultato influenzerà quindi l’algoritmo della piattaforma, determinando una maggiore o minore visibilità sul marketplace di Expedia Group. A loro volta i partner riceveranno insights personalizzati e indicazioni per migliorare i punteggi della loro guest experience in linea con le aspettative del viaggiatore.

In questo modo, incentivando i partner che assicurano le migliori esperienze attraverso un aumento delle loro prenotazioni, non solo si migliorano le relazioni tra partner e viaggiatore, ma ci si aspetta anche una migliore fidelizzazione sul lungo periodo.

«Stiamo ridisegnando il marketplace attorno all’esperienza dell’utente – ha detto Ariane Gorin, presidente Expedia for Business – vogliamo che i viaggiatori abbiano la migliore esperienza possibile e dall’altro lato, assicurarci che i nostri partner vengano ricompensati per le esperienze che forniscono. Il nostro obiettivo è instaurare un rapporto di fiducia con i viaggiatori».

Il nuovo punteggio dell’esperienza dell’ospite è già visibile agli hotel partner sulla piattaforma Expedia Group Partner Central, mentre sarà visibile ai viaggiatori a partire dai prossimi mesi.

Nuove funzionalità per aumentare fiducia e trasparenza

Tre nuove funzionalità sono state introdotte con l’intento di aumentare la sicurezza e la fiducia dell’utente nella fase di acquisto e prenotazione del viaggio.

Trip Boards è la piattaforma collaborativa per la pianificazione dei viaggi. Già disponibile su Vrbo, sarà estesa entro l’estate anche ad altre linee di prodotto.

Consente di programmare e prenotare in autonomia le varie componenti del viaggio, condividendo ogni step del processo con eventuali compagni di viaggio.

Smart Shopping, già attivo per gli hotel e presto per i voli, semplifica la comparazione delle tariffe e la ricerca della migliore offerta per il cliente, al quale garantisce una maggiore trasparenza nell’acquisto, offrendo d’altro canto ai partner maggiori opportunità di guadagno. Con Price Tracking, invece, grazie all’intelligenza artificiale, il viaggiatore ha a disposizione un sistema di predizione delle tariffe che gli consente di prenotare con fiducia al momento opportuno il volo alla tariffa migliore.

È in dirittura d’arrivo anche il nuovo programma di fidelizzazione One Key, che sarà rilasciato l’anno prossimo. Dovrebbe unificare i quattro diversi programmi loyalty di Expedia Group e consentire ai membri di guadagnare e utilizzare i punti ottenuti su tutte le piattaforme del grupppo e per l’acquisto di prodotti e servizi dei partner.