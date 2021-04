Expedia lancia il tool hotel e noleggio per i siti delle compagnie aeree













Expedia Group – attraverso la tecnologia di Expedia Partner Solutions (EPS) – offre alle compagnie aeree un nuovo tool in white label utile ad aggiungere un alloggio o un’auto a noleggio alla prenotazione del volo sul sito dei vettori.

In questo modo i viaggiatori possono prenotare altre componenti di viaggio sul sito della compagnia aerea, un meccanismo “ancillare” per intervenire sui guadagni extra per i vettori. Grazie a questa tecnologia, inoltre, i fornitori di servizi di viaggio hanno la possibilità di integrare il proprio programma fedeltà e di mettere in pratica strategie di marketing per una crescita intelligente.

Secondo la nota di Expedi, una compagnia aerea statunitense sta sfruttando già questa soluzione e da maggio 2020 ha lavorato per incrementare la propria offerta rivolta ai viaggiatori dopo la prima ondata di pandemia. Nelle quattro settimane successive al lancio di questa vendita incrociata la compagnia ha registrato un aumento di circa il 40% del numero di viaggiatori che hanno aggiunto al proprio volo un hotel con tariffa speciale scontata (rispetto alle quattro settimane precedenti), nonostante in quel periodo il volume generale di prenotazioni a livello globale fosse basso.

In generale, la proporzione di tariffe volo + hotel prenotate tramite le soluzioni tecnologiche B2B di Expedia Partner Solutions (sia modelli Expedia for Partners sia EPS Rapid API) ha registrato un aumento del 15% a febbraio 2021 rispetto a febbraio 2020.