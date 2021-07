Expedia Group firma il documento Unwto sul turismo sostenibile













Expedia Group ha firmato la dichiarazione di Porto sul “Turismo e il Futuro delle Città” che mira a promuovere l’inclusione del turismo nella più ampia agenda per la ripresa delle città. La Dichiarazione di Porto vuole essere l’evoluzione concreta della Dichiarazione di Lisbona del 2019 che mira a garantire politiche del turismo urbano allineate con la Nuova Agenda Urbana delle Nazioni Unite e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile; in particolare l’Obiettivo 11. Quest’ultimo recita, come obiettivo, quello di “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. Una agenda che punta inoltre a promuovere prodotti turistici innovativi e pratiche sostenibili per un uso più efficiente delle risorse ed una riduzione delle emissioni, stabilendo anche modelli di governance per la ripresa del turismo urbano e lo sviluppo sostenibile.

«Crediamo che il turismo possa contribuire significativamente agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite – osserva Jean-Philippe Monod de Froideville, vice presidente government & corporate affairs di Expedia Group – E l’innovazione continua, l’uso dei big data e della tecnologia può favorire un turismo più sostenibile e accessibile ai viaggiatori di ogni provenienza. Attendiamo con impazienza di poter lavorare con gli altri membri dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto) su queste importanti questioni già dalla prossime settimane».