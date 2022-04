Expedia, come le strutture massimizzano i guadagni in pandemia













Il settore dei viaggi si sta riprendendo dagli effetti della pandemia di Covid-19 e nell’ospitalità si sta registrando un nuovo aumento della domanda a livello globale. Chris Baniewicz, partner revenue performance manager di Expedia Group spiega come «i leader in materia di revenue puntano a massimizzare le performance legate ai ricavi per compensare i mancati guadagni degli ultimi tempi, con l’occupazione e le tariffe giornaliere che iniziano a risalire verso i livelli pre-pandemia».

Baniewicz parla di come, in un mondo cambiato, «le pratiche di revenue management tradizionali che si basano sui dati passati si sono rivelate inadatte alle condizioni imprevedibili della domanda odierna. Perciò è diventato essenziale un passaggio alle performance legate ai ricavi, che prevedono la massimizzazione della domanda, dei guadagni e della redditività attraverso l’uso di analisi di mercato e indicatori della domanda nel lungo periodo. Per gli addetti ai lavori è sempre più necessario utilizzare metriche come i volumi di ricerca e l’occupazione del mercato attuale e prevista, per identificare modelli di comportamento sulla base dei quali si possono prendere decisioni sui prezzi più mirate».

Dopo un confronto con 200 leader in materia di revenue di tutto il mondo, per capire meglio in che modo sfruttare la tecnologia con performance legate ai ricavi – anziché seguire un approccio tradizionale – può aiutare gli albergatori e altri fornitori di servizi di alloggio a prendere decisioni sui prezzi e sulla pianificazione in un mercato fluttuante come quello attuale, ecco alcuni consigli: