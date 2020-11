Expedia “apre” i dati sulle revenue alle imprese alberghiere

Expedia Group ha annunciato che da oggi gli insight chiave di Rev+, la soluzione per la revenue performance, saranno disponibili per alcune selezionate aziende tecnologiche del settore alberghiero attraverso una nuova interfaccia di programmazione delle applicazioni (Api).

Con questa mossa, quindi, le aziende possono ora mettere a disposizione dei propri utenti che utilizzano questa Api, senza costi aggiuntivi, gli insight proprietari di Rev+. Sabre SynXis è stato annunciato come il primo partner di connettività a integrare la soluzione nella propria piattaforma, ed Expedia Group ha in programma di implementare un numero crescente di partner di connettività nel corso del prossimo anno.

L’Api Rev+ Insights fornisce informazioni cruciali per aiutare gli albergatori partner a migliorare la revenue performance. Gli avvisi di ottimizzazione dei prezzi notificano i partner sul momento più adatto in cui possono ottimizzare le tariffe. Gli insight sulla ripresa evidenziano come il mercato e il sottomercato dei partner si stiano riprendendo dall‘impatto della pandemia da Covid-19. Inoltre, l’Api fornisce l’accesso in tempo reale ai dati personalizzabili sullo scenario competitivo delle tariffe.

«A causa di Covid-19, i dati e i modelli storici sono meno affidabili per prevedere i futuri trend della domanda e le prossime best action – ha dichiarato Zuhairah Washington, senior vice president, strategic partners, Expedia Group – Questo vale soprattutto per le strategie di revenue performance. Fornendo avvisi e previsioni in tempo reale sulla domanda e sui prezzi, alimentati dai dati e dalle capacità di machine learning di Expedia Group, l’Api Rev+ Insights aiuterà i partner a costruire strategie di revenue performance efficaci e informate, nonché a navigare tra le incertezze del mercato».

Per Sabre Hospitality, l’Api Rev+ Insights creerà solide funzionalità di revenue performance all’interno della loro piattaforma, generando valore immediato per i loro utenti senza alcun costo aggiuntivo. «Sappiamo che i nostri partner dell’ospitalità sono alla ricerca di ogni vantaggio che li aiuti a navigare in questi tempi incerti. Ora possiamo fornire ai nostri clienti insight più accurati per ottenere migliori performance commerciali», ha dichiarato Scott Wilson, presidente di Sabre Hospitality Solutions.