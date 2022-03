Exclusive Homes, arrivano le ville di lusso Mandarin Oriental













Mandarin Oriental Hotel Group ha lanciato una collezione brandizzata di ville private di lusso selezionate, presenti in rinomate mete europee tra cui Ibiza, Uk e Maiorca.

Il brand prende il nome di Mandarin Oriental Exclusive Homes e viene lanciato in collaborazione con StayOne, la community che permette ai viaggiatori luxury di sperimentare le migliori abitazioni presenti sul mercato.

Exclusive Homes ha selezionato diverse case situate in note destinazioni in tutta Europa: da una casa in stile georgiano a tenute private di 200 ettari nel cuore del Cotswold (Regno Unito) a idilliache ville sulla spiaggia nel sud della Francia o delle Baleari, tra cui una villa mozzafiato su un’isola privata (Tagomago).

Mandarin Oriental e StayOne hanno collaborato per identificare e selezionare solo le migliori case nelle destinazioni più popolari, ognuna delle quali è stata sottoposta a rigorosi controlli di qualità e sicurezza, conformi al marchio Mandarin Oriental.

Le case sono state scelte per soddisfare le diverse esigenze dei clienti in modo da offrire diverse esperienze: un’intimità isolata, attrazioni per famiglie o ancora ambienti finalizzati a delle feste.

«Siamo entusiasti di estendere il brand Mandarin Oriental a nuove iniziative introducendo nuove esperienze per i nostri fan in tutto il mondo. Queste ricercate case di lusso si inseriscono perfettamente e in maniera naturale all’interno del nostro portfolio e le loro posizioni permettono agli ospiti di combinare una visita in hotel con un soggiorno in villa ed esplorare la destinazione in modi diversi», ha dichiarato James Riley, amministratore delegato Mandarin Oriental Hotel Group.