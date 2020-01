Ex Thomas Cook: i turchi di Anex Tour comprano Neckermann

Parlano sempre più turco gli ex-marchi di Thomas Cook Germania. Dopo Bucher Reisen e Öger Tours, il Gruppo turco Anex Tour si è aggiudicato anche Neckermann Reisen. L’acquisizione, di cui il giornale tedesco Handesblatt non riporta ulteriori dettagli se non che deve ancora venire approvata dalle rispettive autorità anti-trust, sarebbe avvenuta “nei giorni immediatamente prima di Natale”, e riguarderebbe la proprietà del brand e dei vari domini Internet di Neckermann dalla proprietà fallimentare della filiale tedesca di Thomas Cook.

«Con un tour operator esperto come Anex Tour, che è particolarmente forte nel mercato russo, il marchio Neckermann continuerà sicuramente ad avere una forte presenza», ha dichiarato l’amministratore fallimentare di Thomas Cook, Ottmar Hermann.

A gettare un’ombra sull’acquisizione del Gruppo turco, arrivano però altre fonti di stampa dei media tedeschi, che sottolineano come l’operatore fondato ad Antalya nel 1996 (e che operano anche con una propria compagnia aerea, Azur Air), sarebbe in realtà fortemente indebitato in Germania.

Nel solo esercizio 2017/18 – si sottolinea – le perdita hanno toccato quota 34 milioni di euro, a fronte di un fatturato annuo di 98 milioni di euro.