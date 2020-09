Evvai.com, il tour operator premiato a Industria Felix 2020

Venerdì 11 settembre, all’Acaya Golf Resort di Acaya, in provincia di Lecce, in occasione del Premio Industria Felix, organizzato da Ifm in collaborazione con Cerved, tra le 87 aziende premiate ci sarà anche il tour operator Evvai.com.

La selezione è frutto dell’inchiesta condotta dal trimestrale diretto da Michele Montemurro Industria Felix Magazine, supplemento de Il Sole 24 Ore, in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved. L’analisi è stata realizzata sui bilanci di 11.500 società di capitali con sede legale in Puglia e fatturati superiori al mezzo milione di euro, relativamente a sei settori (agroalimentare, cultura, moda, ristorazione, turismo e vitivinicoltura).

In fase pre Covid l’industria turistica pugliese è stata trainata dalle province del Grande Salento, quelle che hanno registrato la maggiore crescita del fatturato nei settori ad essa connessi: Lecce (+16,4%), Taranto (+12,4%) e Brindisi (+9%). Ma la redditività è ancora lontana dai valori del 2007.

Le province di Bari e Bat, che insieme generano in valori assoluti più della metà del fatturato del campione regionale, registrano percentualmente la miglior crescita di numero addetti con il 10,8%, seguita da quella di Lecce con il 9,7%.

I settori invece più performanti rispetto al fatturato risultano Cultura, +14,9% su un totale basso di 21,2 milioni di fatturato e Vitivinicoltura, +14,7% ma a fronte di 849 milioni del volume d’affari, poi a seguire Moda (+9,2% su 1,5 miliardi), Turismo (+8,6% su 644 milioni), Agroalimentare (+3,2% su 2,9 miliardi) e Ristorazione (+1,9% su 527 milioni).

L’evento sarà blindato per effetto delle misure anti Covid e vedrà la partecipazione di ben 87 imprese, la quasi totalità partecipanti con soci e amministratori. A condurre l’evento saranno il capostruttura Rai Angelo Mellone e la conduttrice del Tg1 Maria Soave.