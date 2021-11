Evolution Travel sbarca in Spagna con il suo network di consulenti online













Evolution Travel ha annunciato l’apertura della sua filiale in Spagna, che darà inizio alle proprie attività nell’arco di poche settimane. L’operazione getta la base per un’ulteriore ramificazione internazionale del modello di business di Evolution Travel, seguendo la direzione di due assi principali: da un lato creare le condizioni ottimali per i consulenti di viaggio attualmente attivi che vogliono costruire una programmazione ancor più solida in Spagna, e dall’altro replicare lo sviluppo di un network di consulenti online anche in area iberico-lusitana.

Ed il primo, significativo passo dell’operazione, è appunto l’apertura di una sede a Barcellona, condizione fondamentale per intrattenere al meglio i contatti con i fornitori iberici, che spaziano dai gruppi d’acquisto a Iata.

«Avevamo annunciato a inizio anno – spiega Mioara Dragomir, co-founder di Evolution Travel – questo progetto dell’apertura della nostra sede a Barcellona. L’operatività del network di fatto è già attiva oltre l’area italiana: abbiamo infatti già una sede a Malta, Londra e Miami e i nostri consulenti operano da diversi Paesi del mondo (abbiamo, infatti, consulenti che lavorano dalla Spagna, dal Medio Oriente o dal Nord Europa). Questa espansione, però, imprime un ritmo diverso e, da un lato, ci permette di costruire in Spagna una programmazione di taglio esclusivo e contrattualizzata al meglio e, dall’altro, segna un punto di svolta cruciale: replicare il nostro modello di business innovativo in un altro Paese, dando vita a una rete di consulenti di nazionalità spagnola attivi principalmente da e su quella piazza, che farà sinergia anche con quella italiana, in un’ottica di ampio respiro».

La sede è, inoltre, funzionale all’opportunità di usufruire di fornitori sul fronte Fintech, l’innovazione finanziaria resa possibile dall’innovazione tecnologica, che permetterà all’azienda di costruire veri e proprio wallet bancari personalizzati anche nell’Iban sia per le persone parte del network di consulenti di viaggio online sia per i clienti che intenderanno utilizzarli. In arrivo, tra i differenti servizi in via di implementazione, anche le carte di credito personalizzate con il logo Evolution Travel.

«Un altro aspetto importante – aggiunge Dragomir – è quello che riguarda l’aspetto Fintech, aspetto che è da sempre tra le nostre priorità in relazione all’esplorazione di tutte le opportunità offerte dal network anche sul fronte economico-finanziario, funzionali allo snellimento dei processi e al potenziamento dei servizi per chi fa parte del network».