Evolution Travel, online il portale monografico dedicato al trekking

Un portale tutto orientato sul trekking declinato a seconda delle località e dei livelli di difficoltà: si chiama Trekking Routes ed è l’idea operativa di Evolution Travel, curata dal pto (promotore tour operator) Bruno Bottaro.

Frutto dell’attento lavoro dedicato alla costruzione delle proposte, messe a punto sulla base di una profonda conoscenza delle mete, dei percorsi e dei referenti locali, il portale spicca in originalità e contiene una programmazione con oltre 20 differenti idee di viaggio tra Argentina, Buthan, India, Mongolia, Pakistan, Tajikistan, Tanzania, Tibet e Turchia.

«I viaggi itineranti a piedi di più giorni, anche se sono una nicchia per amanti delle esperienze challenging e per persone mediamente allenate, sono sempre più richiesti e, nonostante un momento complesso come quello attuale, mi trovo a rispondere a molte persone che desiderano capire che percorsi potrebbero fare, le tempistiche e le modalità ottimali. Il trekking era già presente nella programmazione che curo e proprio per rispondere al meglio a un interesse in aumento abbiamo deciso di aprire un portale tematico ad hoc», ha dichiarato Bottaro.

Questo portale, conclude Bottaro, è l’approdo ideale di un percorso di oltre tre decenni di viaggi a piedi: «ho scoperto luoghi incredibili, spesso remoti e incontaminati, vissuto esperienze mozzafiato a contatto con popolazioni sempre diverse, ma accoglienti e generose. Il trekking e la montagna sono tutto questo».