Evolution Travel lancia il nuovo booking engine aperto a tutte le adv

Soluzioni alberghiere, biglietteria aerea, escursioni e transfer con negoziazione diretta del reparto programmazione: è l’ampio ventaglio di opportunità del nuovo booking engine di Evolution Travel che, oltre al proprio network, si rivolge a tutte le agenzie di viaggi.

Con l’accesso dedicato al trade, infatti, l’operatore intende agevolare il lavoro delle adv presentando tariffe nette in tempo reale.

L’interfaccia fortemente intuitiva riserva alle adv un accesso dedicato attraverso il quale si potrà arrivare a tariffe preferenziali e al proprio profilo utente, altamente personalizzabile per razionalizzare al meglio il lavoro.

Rimanendo in tema di prezzi, dati alla mano, le agenzue e i consulenti di viaggio online avranno la garanzia della convenienza di tariffe nette concorrenziali, vantaggio che si somma alla grande disponibilità di prodotto, con un’ampia scelta di hotel, biglietteria aerea, servizi, trasferimenti ed escursioni.

Accanto ai voli, alle strutture e alla galassia di servizi (per cui è prevista un’ulteriore implementazione), che consentono di strutturare in velocità e con precisione le varie dynamic packaging, saranno acquistabili anche pacchetti creati in parte da consulenti di viaggio online e da promotori tour operator, al fianco, se necessario, di agenzie di viaggi e clienti per lavorare sulla personalizzazione del prodotto e sulla profilazione delle richieste.

Lo strumento attivo nella piattaforma di Evolution Travel è caratterizzato da un’architettura tecnologica molto versatile e di facile utilizzo. Con l’apertura anche alle agenzie di viaggi, l’operatore intende coinvolgere la distribuzione nel proprio universo digitale, mettendo a disposizione dell’intermediazione in generale le logiche di networking .

«Alla luce del periodo a dir poco complesso che sta attraversando tutto il panorama turistico – spiega Carmine Di Meo, responsabile programmazione prodotto di Evolution Travel – vogliamo condividere questo performante strumento a cui tenevamo davvero molto. Lo abbiamo portato fino in fondo nonostante le ingenti risorse economiche e progettuali che ha richiesto: l’innovazione ad alto contenuto tecnologico al servizio del mondo turistico è, infatti, la condizione inalienabile del modello di business di Evolution Travel. Era un passo che andava fatto».