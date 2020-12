Evolution Travel, al via l’advanced booking 2021 per golf e single

Il tour operator Evolution Travel propone l’advanced booking per il 2021. Le promozioni in essere si applicano alle offerte di due differenti portali: Golf e Viaggiare single in compagnia.

Il “prenota prima” rivolto al mondo del golf offre sconti sino al 25% del prezzo sulle quote soggiorno per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. Se invece la prenotazione è conclusa entro il 15 febbraio 2021 lo sconto sulle quote soggiorno arriva al 20%.

Anche nel caso delle proposte per persone single che desiderano viaggiare in compagnia, le promozioni sono differenti se si prenota entro il 10 gennaio 2021 (offerte sino al 30%) e fino al 28 febbraio 2021, sconti fino al 20%.

«Siamo molto contenti di questo interessante advanced booking per due dei nostri portali: lo storico dedicato al mondo del golf e il recente prodotto dedicato alle vacanze dei viaggiatori in solitaria – commenta Silvia Ravelli, product manager Evolution Travel – Abbiamo deciso di sostenere il desiderio di vacanza delle persone e la loro voglia di dedicarsi alle passioni sportive, come il golf. Per questo lanciamo una promo che permette di godere di importanti sconti per il prossimo anno. Oltre a questo, desidero ricordare che tutti i nostri clienti sono coperti da assicurazione che include anche l’annullamento per motivi legati al Covid-19».